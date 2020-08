Ed Sheeran diventa padre: la moglie Cherry Seaborn è incinta!

La notizia bomba arriva direttamente dal The Sun. Cherry Seaborn, la moglie di Ed Sheeran, è incinta! OMG! Il nostro adorato Ed sta ufficialmente per diventare papà!

Ecco tutto quello che sappiamo del primo figlio di Ed Sheeran e Cherry Seaborn

Ed e la moglie hanno tenuto il segreto per tutto questo lungo e difficile periodo di quarantena. D’altra parte, sappiamo benissimo che l’artista britannico e la moglie si sono sempre tenuti molto distanti dalle luci della ribalta. La loro privacy è un pilastro molto importante della loro relazione.

Fra le altre cose, questa è la prima vera notizia uscita riguardo ad Ed Sheeran dallo scorso dicembre. Come ricorderete, infatti, il cantante ha annunciato alla fine dello scorso anno di volersi prendere una meritata pausa. Ed è infatti rimasto per oltre due anni e mezzo in giro per il mondo in tour.

La notizia della gravidanza di Cherry Seaborn è dunque giunta da fonti “interne”. Sembrerebbe infatti che un amico della coppia abbia rivelato la buona novella al The Sun. Proprio questo misterioso amico vicino a Ed e Cherry ha raccontato che il bimbo sarebbe in procinto di arrivare e che i due l’abbiano aspettato per tutto questo tempo nella loro casa di Suffolk. Proprio qui, pare, i due hanno passato gran parte della quarantena.

Ecco il commento di questa fonte anonima: