DiRT Rally 2.0 ha la sua edizione Game of the Year

DiRT Rally 2.0, il gioco ufficiale della FIA World Rallycross Championship presentato da Monster Energy, ritorna a un anno di distanza dal suo rilascio ufficiale con la sua edizione Game of the Year (GOTY).

Disponibile per PlayStation 4, Xbox One (inclusa Xbox One X) e PC, questa edizione speciale include 81 auto, 26 location e diversi elementi precedentemente rilasciati attraverso dei DLC.

I nuovi giocatori possono sperimentare il più autentico gioco di rally point-to-point combinato con l’azione elettrizzante e frenetica della Official FIA World Rallycross Championship.

Inoltre, con il Colin McRae ‘FLAT OUT’ pack, che celebra la carriera del pilota Colin McRae, è possibile affrontare 40 scenari. Ciascuno di essi presenta vari gradi di difficoltà, ripercorrendo le diverse fasi della carriera di McRae dagli anni ’80 agli anni 2000.

Presenti inoltre una nuova ambientazione scozzese nelle città di Perth e Kinross, con 12 percorsi, più la SUBARU Impreza S4 Rally e la SUBARU Legacy RS.

“DiRT Rally 2.0 Game of the Year offre il meglio del rally e del rallycross in un pacchetto completo”, ha affermato Ross Gowing, Director del gioco. “Il Colin McRae Flat Out Pack è il nostro omaggio al miglior pilota della sua generazione e sappiamo che è molto apprezzato dai nostri giocatori”.