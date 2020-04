Daniel ci regala un’altra perla, questa volta più romantica che mai! Esce infatti oggi nelle piattaforme di streaming e negli online store la sua canzone canzone, intitolata Poesia.

Ecco la copertina del nuovo singolo di Daniel Piccirillo!

Come Daniel ha lasciato intendere via social, il pezzo è chiaramente dedicato alla sua attuale fidanzata, Swami Caputo. Il giovane artista (ce l’aveva raccontato anche in occasione della nostra intervista) è ovviamente innamorato perso! Che dolce!

Daniel Cosmic parla della sua musica, TikTok e Swami Caputo

Qui sotto potete ascoltare su Spotify Poesia, il nuovo singolo di Daniel Piccirillo, e leggere il testo della canzone!

Testo

tu sei poesia quando ridi quando è tardi

quando tiri le coperte

quando ti arrabbi

mami tu poesia mami

mami tu sei poesia mami

sei poesia quando scriviq uando parli

quando butti metti i miei vestiti per scoparmi

mami tu se poesia

mami tu sei poesia mami

amo io che non mi senti quando tu sei al sicuro

la tua bellezza che proviene dalla luna

quante sere qui per dirti che sei vera

certa gente sai lo sogna essere te?

ma tu sai che tu sai che

sei bella quanto fragle, fragile

ti bacio ancora un po’ mami

tu sei poesia

quando ridi quando è tardi

quando tiri le coperte quando ti arrrabbi

mami tu sei mami tu sei poesia

mami

sei poesia quando scriviq uando parli

quando butti metti i miei vestiti per scoparmi

mami tu se poesia

mami tu sei poesia mami

tu sei poesia

quando ridi quando è tardi

quando tiri le coperte quando ti arrrabbi

mami tu sei mami tu sei poesia

mami

ma sei poesia quando scriviq uando parli

quando butti metti i miei vestiti per scoparmi

mami tu se poesia

mami tu sei poesia mami