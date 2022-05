DI4RI – Netflix cast: Ecco chi è Sofia Nicolini ovvero Isabel Diop

Da oggi è disponibile su Netflix la serie DI4RI. La serie italiana Netflix, in 15 episodi, che racconta le storie e le emozioni di un gruppo di compagni di classe di seconda media. La serie debutterà il 18 maggio su Netflix e, come vi avevamo anticipato qualche settimana fa, la colonna sonora della serie il singolo Isole di Tancredi. Ecco chi è Sofia Nicolini ovvero Isabel Diop

Isabel in DI4RI è una ragazza solare e ottimista che non si ferma davanti a niente. Per lei nulla è impossibile. È per questo che in classe tutti finiscono per chiederle aiuto, senza che lei si tiri mai indietro. Grazie al suo talento, entra a far parte della squadra di basket, diventandone il capitano e assumendo un ruolo decisivo nella partita contro gli arroganti ragazzi di terza media. Purtroppo non abbiamo trovato in rete moltissime informazioni su questa giovane attrice. Sappiamo solo che è nata latina nel 2007. Sui social pubblica molte storie anche nella sua quotidianità con gli amici, a scuola o in vacanza.

Ecco il profilo Instagram dell’attrice:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sofia (@sofianicolini__)