Lele Pons: ecco la docuserie che parla della sua vita e dei suoi disturbi

Lele Pons ormai la conoscerete un po’ tutti. Diventata prima famosa con Vine e poi si è sempre più fatta conoscere su Youtube e anche TikTok anche per la sua voce e la sua musica.

Adesso l’artista ha deciso di lanciare sul suo canale YT una docuserie dal titolo The Secret Life Of Lele Pons dove parla di alcuni retroscena della sua vita. Per quanto grandiosa possa apparire all’esterno, all’interno anche lei vive dei problemi che possono essere più o meno comuni a tutti. Nel primo episodio parla di OCD, del suo disturbo ossessivo compulsivo e di come questo l’ha accompagnata fin da quando era bambina. Questo documentario a puntate vuole essere un monito per tutti quelli che pensano che per alcune persone la vita sia tutta rose e fiori, ma anche per sensibilizzare su un problema che non tutti conoscono o che spesso viene preso sotto gamba.

Ecco il video di The Secret Life Of Lele Pons

Ogni martedì andrà in onda un nuovo episodio di questa serie alla scoperta dell’influencer sia dalle sue parole che da quelle dei suoi genitori e che più le sta vicino.

I Have Severe OCD | The Secret Life of Lele Pons

