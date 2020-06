Arriva il DC FanDome: l’appuntamento è il 22 agosto alle 19:00, quando la Warner Bros. accoglierà i fan di tutto il mondo al mega evento dedicato agli eroi del DC Universe. Segnate questo evento sul calendario e preparate il vostro look da cosplayer! Un’esperienza virtuale e gratuita, in cui non è richiesto nessun accredito.

Immaginate un evento senza tempo, né luogo, in cui passato, presente e futuro della DC si riuniscono. La mecca per ogni fan del mondo supereroistico. L’evento è accessibile per 24 ore su DCFanDome.com e sarà un’occasione per avere ghiotte anticipazioni su serie tv, giochi, film e comics legati al multiverso DC.

DC FANDOME: I FILM E LE SERIE TV

DC FanDome sarà, inoltre, un’opportunità senza precedenti per ascoltare le voci dei protagonisti e dei creatori dei nostri lungometraggi e serial preferiti e di quelli che usciranno nel prossimo futuro. Numerosi i titoli in programma, quali: Aquaman, The Batman, Batwoman, Black Adam, Black Lightning, DC Super Hero Girls, DC’s Legends of Tomorrow, DC’s Stargirl, Doom Patrol, The Flash, Harley Quinn, the SnyderCut of Justice League,Lucifer, Pennyworth, SHAZAM!,The Suicide Squad, Supergirl, Superman & Lois, Teen Titans GO!, Titans, Watchmen, Young Justice: Outsiders. Non dimentichiamo l’attesissimo Wonder Woman 1984, previsto il prossimo autunno.

UN EVENTO ESCLUSIVO

Il DC FanDome è un evento esclusivo in cui poter conoscere gli ultimi annunci, novità e filmati esclusivi e avventurarsi nei mondi a tema progettati per garantire il miglior intrattenimento ai ragazzi ed alle loro famiglie. Annunci e sorprese inaspettate caratterizzeranno questo colossale evento, che coinvolgerà fan da ogni angolo del globo, per un’esperienza indimenticabile e irripetibile.

partecipanti avranno modo di conoscere i doppiatori di celebri personaggi della DC di ogni paese di ogni parte del mondo e nella loro lingua originale. Non importa dove viviate, quanti anni abbiate e se non vi piaccia particolarmente il DC Universe: c’è un posto anche per voi!

Che ne pensate del DC FanDome? Dite la vostra come sempre!