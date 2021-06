Cruel Summer – Prime Video: Trailer ufficiale, data di uscita, trama e cast

Negli Stati Uniti sono impazziti tutti per Cruel Summer, l’attesissima serie thriller psicologica di Freeform che arriverà finalmente in Italia su Amazon Prime Video. E’ appena stato annunciato oggi il teen drama sarà disponibile in esclusiva su Prime Video da venerdì 6 agosto in tutto il mondo, eccetto Stati Uniti e Canada. La serie Amazon Original in 10 episodi vede nel ruolo di executive producer l’attrice Jessica Biel.

La serie racconta la storia di due teenager negli anni ’90 e le ripercussioni sulla vita di tutta la cittadina quando una di loro viene rapita e l’altra pare aver preso il suo posto.

Guarda il trailer di Cruel Summer:

CRUEL SUMMER - TRAILER UFFICIALE | AMAZON PRIME VIDEO

Sinossi:

Cruel Summer è una serie non convenzionale che si svolge durante tre estati degli anni ’90, quando una teenager bella e popolare scompare, e un’altra ragazza, che apparentemente non ha nulla a che fare con lei, si trasforma da outsider dolce e impacciata nella giovane più popolare della città e infine nella persona più detestata d’America. Ogni episodio è narrato alternando differenti punti di vista.

Locandina:

Cast di Cruel Summer: