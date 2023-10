Fourth Wing diventerà una serie tv per Amazon Prime Video

Fourth Wing è senza dubbio il libro fantasy più chiacchierato del 2023 ed ora probabilmente diventerà anche l’argomento preferito dai fan delle serie tv. Amazon Prime Video ha infatti acquistato i diritti di trasposizione della serie The Empyrean di Rebecca Yarros. Ecco tutto quello che sappiamo.

Tutto quello che sappiamo sulla serie tv live action di Fourth Wing

La notizia è stata resa nota da Deadline in collaborazione con Rebecca Yarros, l’autrice della saga.

Amazon prime Video al fianco della casa cinematografica di Michael B. Jordan (Outlier Society) produrranno una serie tv live action basata sul primo libro della saga della Yarros. La Yarros e la sua editor,Liz Pelletier , saranno executive producer della serie.

Se lo show live action dovesse confermare il successo della saga letteraria anche i successivi libri verrebbero adattati, dato sono già stati acquistati i diritti di trasposizione. Occorre precisare che per i successivi libri Amazon avrebbe in mente progetti di serie tv separate. Noi pensiamo che in realtà si tratta di semplici stagioni successive alla prima e non di altre serie tv ambientate nello stesso universo di Fourth Wing. Perchè? Beh perchè la saga della Yarros non è antologica ma composta da romanzi che seguono la medesima storia.

Sicuramente sarà necessario un grande budget per realizzare un progetto live action tratto da questo libro ma Amazon ha i fondi a disposizione per poter produrre la serie così come i lettori se la sono sempre immaginata. Vi ricordiamo che sempre gli Amazon Studios produrranno la serie tratta da From Blood and Ash di Jennifer L. Armentrout quindi…possiamo concludere dicendo che i progetti interessanti e rischiosi non gli mancano.

Ovviamene lo show arriverà solo su Prime Video.

Curiosi di vedere la serie tv live action di Fourth Wing oppure siete più sventati dal risultato finale?

Di cosa parla Fourth Wing?

Ecci la sinossi di Fourth Wing:

L’accademia militare di Basgiath è la famosissima scuola per diventare cavalieri di draghi più spietata ed elitaria che ci sia. Una volta entrati non si hanno altro che due possibilità: laurearsi o morire. Violet Sorrengail già si immaginava a passare i prossimi anni circondata dai suoi amati libri e immersa nel silenzio della biblioteca. Nulla di più lontano da ciò che le sta per accadere. Quella generalessa di sua madre le ha ordinato di unirsi alle centinaia di candidati disposti a qualunque sacrificio pur di diventare parte dell’élite di Navarra: i cavalieri di draghi. Ma Violet ha solo vent’anni e un corpo ancora poco allenato alla battaglia: la morte per lei potrebbe arrivare in un lampo. I draghi, infatti, non si legano agli umani «fragili», ma li inceneriscono. E la maggior parte degli studenti non si farebbe scrupoli nell’eliminare Violet pur di migliorare le proprie possibilità di successo. Senza contare che tutti gli altri la farebbero fuori volentieri pur di punire la temibile e potente madre, compreso Xaden Riorson, il cavaliere più forte e spietato del Quadrante. E così Violet ogni sera va a dormire con la sfida di riuscire a vedere l’alba del giorno dopo…

Fourth Wing arriverà anche in italiano?

Il primo libro della saga The Empyrean di Rebecca Yarros approderà nelle librerie italiane il 7 novembre grazie a Sperling & Kupfer.