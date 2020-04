Clio MakeUp ha annunciato l’arrivo della sua seconda figlia Joy. La make up artist lo ha fatto dandone l’annuncio sul suo profilo Instagram ufficiale. Clio aveva svelato il nome della bimba il 2 marzo in annuncio fatto insieme alla primo genita Grace.





Ecco la prima foto di Clio MakeUp dopo il parto

Come saprete, Joy non è nata a New York ne in Italia. Questo perché Clio insieme alla famiglia si è spostata a casa della sua grande amica e collega Giuliana (Makeup Delight ndr) non appena anche in America è scoppiata l’emergenza Coronavirus. Una scelta di sicurezza la sua più per paura di eventuali ripercussioni dal punto di vista del pericolo per le strade che per motivi di salute (Vi abbiamo raccontato tutta la faccenda QUI).

Con la mascherina alla bocca per le recenti disposizioni e per fronteggiare l’emergenza, ecco la prima foto della neo mamma con la sua piccola.

La makeup artist e influencer aveva avvisato i suoi follower di essere già ricoverata in ospedale e di essere avanti con la gravidanza. “In un’ora dovrei partorire” aveva dichiarato sulle sue Instagram Stories. E così è stato. Oggi 22 aprile, è nata la piccola Joy. Nonostante le circostanze sicuramente insolite, Clio e suo marito sono super felici di questo arrivo. Anche la piccola Grace sarà entusiasta di avere una sorella minore che potrà tenere in braccio tra qualche giorno e con cui potrà giocare una volta cresciuta.

A Clio vanno ovviamente i nostri migliori auguri per essere diventata mamma per la seconda volta! Una vera gioia anche per tutti i follower che la seguono con grande dedizione e amore e che hanno subito invaso il post di commenti e congratulazioni per questo lieto arrivo anche in un momento così particolare.