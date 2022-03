Cip e Ciop Agenti Speciali: ecco il trailer italiano del film

Dopo averlo visto in lingua originale ecco il trailer di Cip e Ciop Agenti Speciali anche in lingua originale. Un ritorno atteso da 30 anni, la commedia d’azione che fonde animazione CGI e live-action ritrova le ex star televisive di Disney Afternoon nella Los Angeles dei giorni nostri. Il film debutterà il 20 maggio 2022 in esclusiva su Disney+.

Il film vede coinvolti nel cast delle voci italiane Raoul Bova e Giampaolo Morelli che doppieranno rispettivamente i protagonisti Cip e Ciop. Il personaggio di Monterey Jack avrà invece la voce di Jonis Bascir.

La trama del film

In Cip e Ciop Agenti Speciali, Cip e Ciop vivono tra i cartoni animati e gli umani nella Los Angeles dei giorni nostri, ma le loro vite ora sono molto diverse. Sono passati decenni da quando la loro serie televisiva di successo è stata cancellata, e Cip (doppiato nella versione italiana da Raoul Bova) ha ceduto a una vita di ordinaria quotidianità di periferia come assicuratore. Ciop (doppiato nella versione italiana da Giampaolo Morelli), nel frattempo, ha subito un intervento di chirurgia CGI e lavora nel circuito delle convention nostalgiche, alla disperata ricerca di rivivere i suoi giorni di gloria. Quando un ex membro del cast scompare misteriosamente, Cip e Ciop devono ricucire la loro amicizia spezzata e vestire nuovamente i panni di Agenti Speciali per salvare la vita del loro amico.

A proposito del film

Il film omaggia l’animazione tradizionale sfruttando i popolari personaggi Disney, in particolare la loro versione anni ’90 periodo in cui furono protagonisti della serie “Agenti Speciali”. Un’operazione cinofila e nostalgica, che ricorda il cult Chi ha incastrato Roger Rabbit.