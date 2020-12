Ariana Grande: in arrivo il documentario Sweetener Tour su Netflix

Quello che i fan hanno sperato per oltre un anno sta per diventare realtà. Anche se non è ancora arrivata l’ufficialità Ariana Grande sta con tutta probabilità per lanciare il suo documentario su Netflix. Come fanno presagire le immagini condivise dalla cantate si tratterà di un film concert dal suo Sweetener/Thank U Next Tour.

Il teasing è arrivato attraverso i canali social della cantante che ha pubblicato, sia su Instagram che su Twitter alcune immagini del suo tour, taggando proprio Netflix che ha anche risposto citando un verso del suo brano R.E.M..

Quando tutto ciò arriverà sulla piattaforma streaming non è ancora stato annunciato ma non è da escludere che possa essere un regalo della cantante per questo fine 2020. Non è la prima volta che gli artisti annunciano a sorpresa i loro documentarsi. Era successo per il Live Concert di Shawn Mendes, disponibile proprio su Netflix, e ancora con l’acoustic session di Taylor Swift con folklore, disponibile su Disney+.

Occhi ben aperti sui canali social dell’ex stellina di Nickelodeon e su quelli della piattaforma, perché una data potrebbe essere annunciata già nei prossimi giorni.