Charli D’Amelio trova la sua stanza coperta di foto di Chase Hudson

Thomas Petrou, cofondatore della Hype House, ha appena fatto lo scherzo più epico ai danni di Charli D’Amelio, complice il suo ex fidanzato Chase Hudson. La sua reazione è stata davvero impagabile!

Nel suo vlog più recente, il 21enne è entrato nella stanza di Charli e ha coperto l’intera camera con la stessa foto di Chase. Mentre stavano appendendo le foto, il padre di Charli e di Dixie, Mark D’Amelio, è entrato nella stanza e ha detto: “Beh, mi piace Chase, ma questo è un po’ troppo”.

“Charli adorerà questo”, ha detto Chase alla telecamera mentre era sdraiato sul suo letto, anch’esso coperto nella sua foto!

Quando è arrivato il momento della grande rivelazione, la sedicenne è rimasta così sorpresa che è letteralmente caduta a terra.

“Vi odio tutti. Thomas, perché? Esci!” ha detto aprendo la porta della sua stanza appena decorata. “Sono spaventata. Non ero pronta per questo. Adoro quando Thomas si presenta a casa mia con le foto del mio ex ragazzo dappertutto “.

I Filled Charli's Room With Pictures Of Chase!

Watch this video on YouTube

Come sanno i fan, questa non è la prima volta che Thomas fa il medesimo scherzo. Sì, a maggio, ha fatto la stessa identica cosa a Chase, ma con le foto di Charli, e ha registrato il tutto! Mentre Lil Huddy era via, Thomas ha riempito tutta la sua camera da letto e il bagno nella Hype House con la stessa foto di Charli.

“È così cattivo!” Dixie ha detto in quell’occasione, ridendo mentre Thomas le mostrava la stanza. “Oh mio Dio. Lo adoro!”

“No! Sei la persona peggiore di sempre. Smettila! È così cattivo!” Charli ha aggiunto. La reazione di Chase? Naturalmente, ha pubblicato il video dell’intera cosa su TikTok!

Charli D’Amelio e Chase sono usciti insieme per alcuni mesi prima di lasciarsi nell’aprile 2020. Nonostante qualche dramma che si è verificato tra i due, i due influencer sono diventati di nuovo amici.