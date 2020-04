In questi giorni bui una nuova bella notizia illumina le giornate di tutti noi e dei fan dei BTS in modo particolare. La band K-Pop più amata al mondo sta infatti preparando un nuovo progetto che sarà presto disponibile per tutta l’Army. Il prossimo 12 maggio sarà infatti disponibile un nuovo documentario sulla band, intitolato Break the silence!

Che cos’è Break the silence il nuovo documentario dedicato ai BTS

Con questo nuovo docu-film avremo la possibilità di scoprire qualcosa in più sul dietro le quinte del percorso che va dal Love Yourself Tour allo Speak Yourself Tour. Un turbinio di emozioni, di balletti e di canzoni viste per la prima volta dai fan con un punto di vista diverso e di certo più intimo. Stiamo parlando di un periodo totale di due anni, dal 2018 al 2019.

Il pre-order per visionare le puntate del documentarrio prenderà il via alle ore 11:00 del 28 aprile (fuso italiano) con i primi due episodi che andranno in onda alle 14:00 (fuso italiano) su Weverse.

Ecco l’annuncio ufficiale relativo al documentario. Non è almeno per il momento dato sapere quanti saranno gli episodi.

#BTS ‘BREAK THE SILENCE: DOCU-SERIES’ Coming Soon!

‘LOVE YOURSELF TOUR’부터 ‘SPEAK YOURSELF TOUR’까지,

351일간의 여정을 담은 새로운 다큐시리즈가 여러분을 찾아갑니다. 📅 판매 시작일 : 4/28(화) 6PM(KST)

🖥️ 5/12(화) 9PM(KST) 위버스 독점 공개

👉 https://t.co/QN8DcguqpC pic.twitter.com/Cjn7jThtbL — Weverse (@weverseofficial) April 21, 2020

Appena un anno fa, i BTS erano finiti al cinema con un altro documentario, intitolato Bring the soul: The Movie. La nostra redazione, per l’occasione, aveva registrato una puntata molto speciale del Ginger podcast che potete recuperare qui sotto!

Proprio di recente, come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, i BTS hanno annunciato l’arrivo di un nuovo disco. In una recente intervista, RM ha confermato che questo periodo di quarantena sta servendo ai ragazzi per scrivere nuova musica!