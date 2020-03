Ariana Grande e Lady Gaga: in arrivo una collaborazione?

Una collaborazione tra Ariana Grande e Lady Gaga potrebbe non essere solo un sogno. Con l’arrivo del nuovo album dell’eclettica cantante, dal titolo Chromatica, potrebbe esserci anche qualche sorpresa in più.

Si vocifera, infatti, che le due abbiano unito le forze per comporre insieme un brano che sarà contenuto proprio nel nuovo lavoro di Gaga in uscita il 10 aprile. Nessuna delle due ha confermato o smentito questi rumor che da giorni si fanno sempre più insistenti, ma i fan stanno già fantasticando su questa possibilità.

Non sappiamo molto di questo possibile featuring che è stato ipotizzato e non è stato ancora rivelato un possibile titolo per questa canzone. Tuttavia l’insider che ha dato la notizia avrebbe azzeccato tutto su Chromatica, rivelando in anticipo dei dettagli che si sono dimostrati poi reali.

Rumour: According to a reliable insider, the next single from @LadyGaga's next album “Chromatica” will be featuring @ArianaGrande.

Note: This insider was right about everything on “Chromatica” rollout, so far. pic.twitter.com/QkcqCeGL50

— Ariana Charts (@AGchartsNET) March 3, 2020