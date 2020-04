One World Together at Home: diretta streaming su Amazon Prime Video

Tutto è pronto per One World Together at Home, il grande evento in programma stasera, 18 aprile, per raccogliere fondi a favore della lotta al Covid-19. A partire dalle ore 20 e praticamente fino alle prime luci del mattino del 19 saranno tantissimi gli artisti che si esibiranno “da remoto”.

One World Together at Home, promosso da Lady Gaga con il supporto di Tim Cook e di Global Citizen, sarà qualcosa di davvero unico. Un evento a livello planetario della portata del Live Aid, un grande concerto in streaming che ci farà sentire tutti più uniti che mai.

Fra le altre cose, nella ricchissima scaletta, troveremo due fiori all’occhiello dell’Italia. Stiamo parlando di Andrea Bocelli, che canterà The Prayer con Lady Gaga, e di Zucchero. Ma non è finita qui!

Al grande concerto parteciperanno fra gli altri anche artisti da noi amatissimi come Shawn Mendes, Liam Payne, Niall Horan o ancora Billie Eilish.

Come seguire One World Together at Home in diretta streaming dall’Italia



Per seguire l’evento potete attivare la prova gratuita di Amazon Prime Video qui sopra. Accedendo ai servizi della piattaforma, oltre all’evento, avrete la possibilità di godere di tutti i contenuti della piattaforma di streaming. Una volta terminati i 30 giorni di prova gratuita potrete decidere, senza impegno, di confermare l’abbonamento!

Lo show, presentato da Jimmy Fallon del “The Tonight Show”, Jimmy Kimmel del “Jimmy Kimmel Live!” e Stephen Colbert del “The Late Show with Stephen Colbert”, verrà trasmesso in tutto il mondo da diverse emittenti e piattaforme.

Se abitate all’estero, qui sotto trovate il dettaglio sulla messa in onda di One World Together at Home!

Sabato 18 Aprile alle 5:00 p.m. PDT/8:00 p.m. EDT/12:00 a.m. GMT (2.00 di notte ora italiana) su ABC, NBC, ViacomCBS Networks, The CW, iHeartMedia and Bell Media

Sabato 18 Aprile alle 11:00 a.m. PDT/2:00 p.m. EDT/6:00 p.m. GMT (20.00 ora italiana) in streaming su Alibaba, Amazon PrimeVideo, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, TencentMusic Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahooand YouTube