Torniamo con grande piacere a parlare di Seoul Mafia su Ginger Generation! Già, perché l’amatissimo youtuber, punto di riferimento per gli appassionati di Korea in Italia, sta per pubblicare un libro! Il libro di Marco si intitolerà Tutta colpa del K-pop!

Ecco tutto quello che sappiamo di Tutta colpa del K-pop di Seoul Mafia!

Quando Marco si imbatte nel primo video musicale K-pop su Youtube è amore a prima visualizzazione. Da ragazzino insicuro e bullizzato dai compagni di classe, trova finalmente la motivazione che cercava per far emergere il vero se stesso.

La musica, i vestiti, le coreografie e la FAIGAGGINE interplanetaria dei cantanti lo trasportano in un mondo in cui si sente accettato, quello in cui un ragazzo con i capelli rosa può ballare, e non solo non viene insultato, ma viene addirittura idolatrato! E così, ecco che arriva l’illuminazione definitiva! Marco lascerà il suo paesello in Brianza per volare a Seoul – caotica e pazza megalopoli da oltre 10 milioni di abitanti – e diventare un vero idol, una popstar che si esibisce di fronte a migliaia di persone.

Ben presto si trova intrappolato in un’accademia di formazione per aspiranti astri del K-pop. L’esperienza però sarà un vero incubo! Marco, scelto dal manager per portare un tocco esotico al gruppo sarà costretto a seguire prove da mezzanotte alle sei del mattino. Cominciano qui le incredibili avventure di Marco Ferrara, in arte Seoul Mafia, oggi indiscussa celebrità in Corea e sul Web, che in questo libro ci svela tutti i retroscena dell’entertainment asiatico e le curiosità più assurde sulla cultura più amata del momento. Dai canoni estetici al cibo più strano e alle regole per il k-corteggiamento, dai posti da visitare alle parole da imparare! Tutta colpa del k-pop è insomma libro pieno di emozioni e di risate, da portare con voi anche come guida per il vostro viaggio.

Il libro di Seoul Mafia, vi informiamo, conterrà 221 pagine e uscirà il prossimo 10 novembre. Il prezzo? 15,90 €!