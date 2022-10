BTS: il trailer di In The soop: Friendcation, la serie su Disney + con V

Il trailer della serie di prossima uscita, nata dalla collaborazione dei BTS con Disney + In the Soop: Friendcation, è stato finalmente rivelato.

Creata direttamente dalla compagnia HYBE, la nuova serie vede l’attore e cantante Park Seo-joon, il rapper Peakboy, l’attore Choi Woo-shik, il cantante e attore Park Hyung-sik e ovviamente V of BTS instaurare un piccolo gruppo di amici.

In the Soop: Friendcation offre al pubblico uno sguardo ravvicinato sulle vite di questi cinque, celebri, amici mentre si allontanano dalla loro impegnativa quotidianità per rilassarsi in un sorprendentemente piacevole viaggio di vacanza.

Si tratta di uno spin-off della serie In the Soop ed è soltanto uno dei cinque titoli su cui HYBE ha lavorato con Disney, incluso BTS: Permission to Dance On Stage – LA, il film concerto che potete già trovare su Disney+.

La nuova serie/reality show con V farà invece il suo debutto martedì 19 ottobre sulla piattaforma di streaming.

Ecco il trailer di In The soop: Friendcation

Ma è in arrivo anche un’altra serie documentario, intitolata BTS Monuments: Beyond the Star, e seguirà “l’incredibile viaggio delle icone pop del 21° secolo BTS”.

Quest’ultima debutterà nel 2023 e conterrà filmati degli ultimi nove anni, seguendo “la vita quotidiana, i pensieri e i piani dei membri dei BTS, mentre si preparano per il loro secondo capitolo”.

“Questo sarà l’inizio di una collaborazione a lungo termine, in cui presentiamo al pubblico di tutto il mondo un’ampia gamma di contenuti Hybe per i fan che amano la nostra musica e i nostri artisti”, ha affermato il CEO della compagnia.

“The Walt Disney Company ha una lunga storia di creazione di franchising e promozione di artisti musicali, con i suoi marchi e piattaforme senza precedenti” ha aggiunto.