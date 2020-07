BTS: il loro nuovo singolo (in inglese) uscirà il 21 agosto!

Su Ginger Generation ve l’avevamo già anticipato qui. Il 2020 per i BTS avrebbe rappresentato un anno molto importante. Al di là delle brutte notizie legate alla pandemia, infatti, il gruppo aveva annunciato di essersi già rimesso al lavoro su nuova musica. Nuova musica che è già pronta ad uscire!

Ecco quando uscirà il nuovo singolo dei BTS!

La band koreana, che continua imperterrita a pubblicare singoli e a macinare record, tornerà a farci sentire musica inedita il 21 agosto. Questa è la data in cui uscirà il loro singolo e, probabilmente, anche primo estratto dal loro nuovo tanto atteso progetto discografico.

Ecco come i BTS hanno commentato l’arrivo del nuovo singolo in diretta streaming su V LIVE, la nota app di live streaming coreana:

Abbiamo preparato un nuovo singolo per l’ARMY, uscirà il 21 agosto. Stiamo preparando un album che uscirà nella seconda metà di quest’anno, ma abbiamo deciso di pubblicare un singolo perché volevamo raggiungere i nostri fan il prima possibile. A causa del COVID-19, le persone in tutto il mondo hanno passato momenti difficili e volevamo condividere un po’ di energia positiva con i nostri fan.

Ma le sorprese non finiscono qui! In base a quello che sappiamo il nuovo singolo dei BTS sarà integralmente in lingua inglese. Inoltre sappiamo che sarà una hit estiva, divertente e spensierata!

Soltanto poche settimane fa, come ricorderete, i ragazzi hanno rilasciato Map of the soul: The Journey, il loro ultimo disco per il mercato giapponese.

Forbes America, analizzando i dati pubblicati nel Nielsen Music Midyear Report, ha incoronato il disco dei BTS con un nuovo incredibile primati! Map of the soul: The Journey, infatti, è già l’album fisico più venduto nel 2020 e l’unico ad aver venduto in America più di 500 mila copie fisiche. Inoltre, contando tutti i formati è il nono album più venduto dell’anno con oltre 842 mila unità derivate da vendite fisiche, download e stream.

Al suo interno, come saprete, troviamo i due singoli Your eyes tell e Stay Gold. Non vediamo davvero l’ora di ascoltare il nuovo inedito dei Bangtan Boys!