I BTS si esibiranno a iHeart Radio Music Festival 2020

Una nuova notizia bomba arriva in esclusiva oggi, fresca fresca, dal magazine Variety. Fra i partecipanti della decina edizione di iHeart Radio Music Festival, il prossimo settembre, ci saranno anche i BTS.

L’evento si svolgerà fra Los Angeles e Nashville e andrà in scena il prossimo 18 e 19 settembre. iHeart Radio Music Festival andrà successivamente in onda su CW il 27 e 28 settembre.

Ovviamente, alla luce dell’emergenza Coronavirus ancora in pieno svolgimento negli USA, i BTS si troveranno costretti a partecipare ad un live diverso dal solito. E, insieme a loro, anche tutti gli altri ospiti confermati da Variety. Stiamo parlando nel caso specifico di Coldplay, Kane Brown con Khalid, Keith Urban, Migos, Miley Cyrus, Thomas Rhett, Usher e molti altri ancora.

Nella stessa intervista, Sykes ha anche anticipato che oltre ai BTS all’evento parteciperà un altro grande artista che non aveva mai partecipato a iHeart Radio Music Festival. E il cui nome, almeno per adesso, rimarrà top secret.