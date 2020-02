L’attesa è finalmente finita! Esce oggi in tutto il mondo, nelle piattaforme di streaming e disponibile negli online store, Map of the soul: 7, il nuovo disco dei BTS!

BTS (방탄소년단) 'ON' Kinetic Manifesto Film : Come Prima

La band sudcoreana, il gruppo K-Pop più seguito al mondo, ha scritto dunque un nuovo capitolo della sua storia di successo. All’interno del nuovo disco dei BTS, Map of the soul: 7, troviamo un totale di 20 tracce, fra cui due collaborazioni di livello internazionale.

Per celebrare il 7° anniversario dalla fondazione del gruppo, infatti, i BTS hanno deciso di farsi affiancare da Halsey (per Boy with luv, pezzo che conosciamo già molto bene!) e Sia per il remix di ON. All’interno della tracklist di 7 dei BTS, vi ricordiamo, è incluso anche il primo singolo Black Swan!

Ecco l’audio streaming del disco!

Ecco la cover e la tracklist di Map of the soul: 7 dei BTS!

Intro: Persona

작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)

Make It Right

Jamais Vu

Dionysus

Interlude: Shadow

Black Swan

Filter

시차

Louder than bombs

ON — Title Track

욱 (UGH!)

00:00 (Zero O’Clock)

Inner Child

친구

Moon

Respect

We are Bulletproof: the Eternal

Outro: Ego

ON (Feat. Sia) — Digital Only

Le versioni

Come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation il disco è disponibile online in 4 distinte versioni. Ognuna di esse si differenzia per la copertina e per i contenuti fotografici al suo interno.

Qui sotto trovate il dettaglio dei contenuti esclusivi della versione speciale di Map of the soul: 7 dei BTS!