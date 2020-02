I BTS tornano oggi con l’attesissimo seguito del fortunato Map of the soul: Persona!. All’interno della tracklist del nuovo album della boy band sudcoreana, intitolato Map of the soul: 7, troviamo una collaborazione con la cantante Sia e il brano intitolato Louder than bombs.

Qui sotto trovate audio, testo e traduzione di Louder than bombs dei BTS!

Audio

Testo

Ijen neomu seonmyeonghaejyeosseo

Jeo hwanho sogui natseon geurimja

Ama dasin mideul su eopseul

Joeun geonman bogo deutjan mal

Goyohan neoui seulpeumi

Nareul heundeureo

Joyonghan naui badae

Padoga ilgon hae

Louder than bombs I break

Ssodajineun apeumdeul

Nega jieotdeon geu pyojeongi

Geu pyojeongi aniran geol an geuttaebuteo

Louder than bombs I break

Baby I’m nothin’er than nothin’

Lighter than the light

Don’t you want a thing from me

But you say I’m somethin’er than somethin’

Lighter than the light

Don’t you give up your life

Here I stay, pray

Just for better days

Everyday’s a maze

Wonder if this is my place

Where’s my way?

Gyesok heundeullineun ground

Hollo muneojineun jung mute

Louder than bombs yeah

I want to tell you eodumeun mallya

Eodirado itdan geol duryeowo mara

Eotteon bami nal samkyeodo nan pogihajin ana

Neol wihan fight, we’ll shine

Neowa nan da hamkke neukkyeo

Seulpeumgwa gotong

Uyeonhan ge jeoldae anya

Yeah we picked this game

Louder than bombs I say

Sesang ape malhalge

Neoreul oemyeonhaetdeon sigan

Jakku domangchyeotdeon nanal ije deoneun eopseo

Louder than bombs I say

Saramdeureun mwo uriga bureopdae

Naega gajin pain wiseonirago hae

No matter what I do ttongbate gureune

Uriga animyeon geurae

Nuga hal geonde?

Saramdeureun mwo uriga bureopdae

Naega gajin pain wiseonirago hae

No matter what I do ttongbate gureune

Uriga animyeon geurae

Nuga hal geonde?

Louder than bombs I sing

Neowa naege yaksokae

Eotteon padoga deopchyeodo

Urin kkeuteopsi neol hyanghae noraehal georago

Louder than bombs I sing

Traduzione

adesso è tutto più chiaro

la strana ombra in quel saluto

forse non posso crederci ancora

io vedo solo e sento cose belle

il tuo dolore quieto

mi muovi

nel mio mare calmo

le onde vengono usate

io esplodo e faccio più rumore delle bombe

un dolore che viene giù

lo sguardo che hai fatto

io sapevo che non era quella espressione

io esplodo e faccio più rumore delle bombe

baby io sono meno del niente

più luminoso della luce

non vuoi nulla da me

ma tu dici che io sono più qualcosa di qualcosa

più luminoso della luce

non rinunciare alla tua vita

io sono qui, prega

per giorni migliori

ogni giorno è un labirinto

mi chiedo se questo è il mio luogo

dov’è la mia via?

continuo a scuotere il terreno

da solo nel collasso

più rumoroso delle bombe yeah

voglio parlarti dell’oscurità

non aver paura di essere ovunque

anche s la notte mi inghiotte io non mi arrenderò

combatto per te, brilleremo

io e te lo sentiamo tutto insieme

dolore e tristezza

non sono mai accidentali

yeah abbiamo scelto questo gioco

più forte delle bombe io dico

ti dirò prima del mondo

il momento in cui ti ho voltato le spalle

i giorni in cui corro via non resistono più

più forte delle bombee io dico

le persone ci invidiano

è chiamata ipocrisia del dolore

non import cosa faccio

se non siamo noi

chi lo farà?

le persone ci invidiano

è chiamata ipocrisia del dolore

non import cosa faccio

se non siamo noi

chi lo farà?

più forte delle bombe io canto

prometto me a te

non importa quali onde

canteremo per te senza fermarci mai

più forte delle bombe io canto