BTS: ecco il contenuto delle 4 versioni di Map of the soul: 7!

Ancora pochissime ore e avremo finalmente la possibilità di ascoltare Map of the soul: 7, il nuovo progetto discografico dei BTS! La band coreana, come saprete, tornerà a breve con un nuovo Ep, successore del fortunatissimo Map of the soul: Persona. Il disco sarà disponibile nelle piattaforme streaming, online e nei negozi dal 21 febbraio!

Nelle scorse ore, i BTS hanno svelato tutti i dettagli di questo album. che con 4 milioni di pre-order è già il disco più venduto a livello mondiale nel 2020! All’interno del disco, dunque, troveremo fra le altre Boy with luv con Halsey, il primo singolo Black Swan e anche un pezzo con Sia!

Qui sotto trovate la cover di Map of the soul: 7 dei BTS e la tracklist del disco!

Intro: Persona 작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey) Make It Right Jamais Vu Dionysus Interlude: Shadow Black Swan Filter 시차 Louder than bombs ON — Title Track 욱 (UGH!) 00:00 (Zero O’Clock) Inner Child 친구 Moon Respect We are Bulletproof: the Eternal Outro: Ego ON (Feat. Sia) — Digital Only

Il disco, vi informiamo, sarà disponibile in 4 distinte versioni. Le uniche variazioni da una versione all’altra saranno le 4 distinte copertine e, inoltre, per le foto all’interno dei photobook. Se ordinate il disco via Mondadori Store la spedizione sarà casuale secondo la copertina disponibile.

Qui sotto trovate tutti i contenuti che troverete ordinando la versione completa Map of the soul: 7 dei BTS! L’album, vi informiamo, è acquistabile anche con il Bonus Cultura.!