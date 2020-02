I BTS tornano oggi con l’attesissimo seguito del fortunato Map of the soul: Persona!. All’interno della tracklist del nuovo album della boy band sudcoreana, intitolato Map of the soul: 7, troviamo una collaborazione con la cantante Sia e il brano intitolato Respect.

Qui trovi tutti gli audio, i testi e le traduzioni di Map of the soul: 7!

Audio di Respect

Testo di Respect

Re-re-re-respect

Should I go or should I?

Should I, should I go or should I stay?

Put your hands in the air

Put your hands in the air

Just like you don’t care

Just like you don’t care

Ayo, SUGA (왜?) 요즘 날 떠다니는 단어

“Respect” 근데 요샌 뜻이 좀 헷갈려

그걸 한대 누굴 자꾸 뭐만 하면 (왜?)

나도 잘은 몰라 brother 낸들 알어?

분명히 사랑보다 상위

상위 어쩜 그 중 최상위

에 존재하고 있는 개념이

존경이란 거 아냐 huh? (내 말이)

“Respect” 말 그대로 보고 자꾸 보는 거

자꾸 보다보면은 단점이 보여

But 그럼에도 자꾸 보고 싶단 건

필요하지 그 누구를 향한 완벽한 신념 (Ayy, ayy)

해서 난 도무지 쉽게 말 못 해

아득하거든 그 무게와 두께

언젠가 당당히 말할 수 있게 되기를

진심을 다해서 내게도 네게도, huh

부디 존경을 쉽게 말하지 마, yeah

아직 나도 잘 모르겠으니까, yeah

나도 가끔 내가 무서우니까

약한 내가 간파당하면 어쩌지

(Re-spect) 쉽게들 말하네

(Re-spect) 뭔지 모르는데

(Re-spect) 다시 들여다보길

(Re-spect) One time

(Re-spect) Two times

(Re-spect) 쉽겐 말 안 할래

(Re-spect) 아직 잘 몰라도

(Re-spect) 언젠가 말할게

(Re-spect) One time

(Re-spect) Oh, yeah

Respect이 뭔데?

몰라서 묻는 거야 임마

Respect이 뭐길래?

다들 respect을 말하는지

솔직히 이해가 안 되네

누구를 존경한다는 게

그렇게 쉬운 거였니?

아직도 이해가 안 되네

솔까 존경은 필요 없지

존중조차도 없는데

뒤에선 호박씨 까는 거

너 빼곤 다 아는데 글쎄

나는 솔직히 너를 respect

너도 나를 respect 할 거라는 생각은 1도 없으니 스킵해

Respect 나는 너를 respect

웃으면서 욕하는 저 친구에게 박수

(Re-spect, re-spect)

너의 삶에 모든 영광과 번영이 깃들길

(Re-spect, re-spect)

너의 앞길엔 영원한 축복이 함께하길

(Re-spect, re-spect)

돈 명예 전진 전진

(Re-spect, re-spect)

그래 널 존경해 yeah

(Re-spect) 쉽게들 말하네

(Re-spect) 뭔지 모르는데

(Re-spect) 다시 들여다보길

(Re-spect) One time

(Re-spect) Two times

(Re-spect) 쉽겐 말 안 할래

(Re-spect) 아직 잘 몰라도

(Re-spect) 언젠가 말할게

(Re-spect) One time

(Re-spect) Oh, yeah

ho copiato gingergeneration

마 니가 리스펙을 아나?

모르겠습니다 행님

나도 모르겠다

와 이리 어렵습니까 리스펙이?

존경, 뭐 다시 드려다 보라는 걸, 모르겠습니다

존중

Traduzione di Respect

Ri-ri-ri-rispetto

Dovrei andare o dovrei?

Dovrei, dovrei andare o dovrei restare?

Alza le mani

Alza le mani

Proprio come non ti interessa

Proprio come non ti interessa

Ayo SUGA (perché?) Al giorno d’oggi questa parola fluttua intorno a me

“Rispetto” ma in questi giorni sono confuso dal suo significato

Dicono che si dice quando qualcuno continua a fare qualcosa (Perché?)

Nemmeno io sono sicuro, fratello, lo sai?

È ovviamente superiore all’amore

Probabilmente un concetto che esiste al livello più alto

Di tutti i superiori

Non si chiama rispetto, eh? (cosa sto dicendo)

“Ri-spettare” significa come sembra, letteralmente guardare ancora e ancora

Guarda ancora e ancora e vedrai i difetti

Ma vuoi comunque continuare a cercare, nonostante ciò

Avrai bisogno di quella convinzione perfetta verso qualcuno (Ayy, ayy)

Quindi non riesco a farmi dire facilmente

Il suo peso e spessore sono vaghi

Spero un giorno di poterlo dire con sicurezza

E lo intendo quando lo faccio, per te e per me, eh

Per favore, non dire rispetto facilmente, sì

Perché anche io non ne sono sicuro, sì

A volte ho paura di me stesso

E se il debole me fosse scoperto

(Rispetto) Lo dicono tutti così facilmente

(Rispetto) Anche se non sai di cosa si tratta

(Rispetto) Dai un’occhiata di nuovo

(Rispetto) Una volta

(Rispetto) Due volte

(Rispetto) Non lo dirò facilmente

(Rispetto) Anche se non lo so bene ora

(Rispetto) Uno dice che lo dirò

(Rispetto) Una volta

(Rispetto) Oh sì

ho copiato gingergeneration

Che cos’è il “rispetto”? (Cosa, hyung?)

Non lo so, ecco perché te lo sto chiedendo, mascalzone (Oh, capisco)

Cos’è persino il “rispetto”?

Perché lo dicono tutti

Onestamente non riesco a capire

Ammirare qualcuno

È stato qualcosa di così facile?

Non riesco ancora a capirlo

Ad essere onesti, non c’è bisogno di ammirazione

Quando non c’è nemmeno rispetto

Tutti tranne te sanno che le persone parlano di merda alle tue spalle

Onestamente ti rispetto

Non hai intenzione di rispettarmi, quindi saltalo

Rispetto, ti rispetto

Applausi a quell’amico che parla male mentre sorride

(Rispetto rispetto)

Spero che tutta la gloria e la prosperità penetrino nella tua vita

(Rispetto rispetto)

Spero che la strada davanti a te sia eternamente benedetta

(Rispetto rispetto)

Denaro, onore, avanti, avanti

(Rispetto rispetto)

Sì, ti rispetto, sì

(Rispetto) Lo dicono tutti così facilmente

(Rispetto) Anche se non sai di cosa si tratta

(Rispetto) Dai un’occhiata di nuovo

(Rispetto) Una volta

(Rispetto) Due volte

(Rispetto) Non lo dirò facilmente

(Rispetto) Anche se non lo so bene ora

(Rispetto) Uno dice che lo dirò

(Rispetto) Una volta

(Rispetto) Oh sì

“Sì, sai cos’è il rispetto?”

“Non lo so, hyungnim”

“Neanche io lo so”

“Perché il rispetto è così difficile?”

“‘Rispetto’, beh, è ​​guardare di nuovo, non lo so”

“‘Rispetto’, cosa?”

“‘Rispetto’!”

“‘Ammirazione’!”

“Penso che siano rispetto, arriverei a pensarci”

“L’inglese è difficile”

“Infatti, NO?”