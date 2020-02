I BTS tornano oggi con l’attesissimo seguito del fortunato Map of the soul: Persona!. All’interno della tracklist del nuovo album della boy band sudcoreana, intitolato Map of the soul: 7, troviamo una collaborazione con la cantante Sia e il brano intitolato Moon.

Qui trovi tutti gli audio, i testi e le traduzioni di Map of the soul: 7!

Audio di Moon

Testo di Moon

달과 지구는 언제부터

이렇게 함께했던 건지

존재로도 빛나는 너

그 곁을 나 지켜도 될지

너는 나의 지구

네게 난 just a moon

네 맘을 밝혀주는 너의 작은 별

너는 나의 지구

And all I see is you

이렇게 그저 널 바라볼 뿐인 걸

모두들 내가 아름답다 하지만

내 바다는 온통 까만 걸

꽃들이 피고 하늘이 새파란 별

정말 아름다운 건 너야

문득 생각해 너도 날 지금 보고 있을까? (Oh)

내 아픈 상처까지 네게 다 들키진 않을까? (Oh)

(Ooh) 네 주위를 맴돌게

(Ooh) 네 곁에 있어 줄게

(Ooh) 네 빛이 되어 줄게

All for you

난 이름조차 없었어

내가 널 만나기 전까진

넌 내게 사랑을 줬고

이제는 내 이유가 됐어

너는 나의 지구

네게 난 just a moon

네 맘을 밝혀주는 너의 작은 별

너는 나의 지구

And all I see is you

이렇게 그저 널 바라볼 뿐인 걸

In the crescent moon night

두 눈을 감아도 넌 파랗게 내게 밀려와

In the full moon night

두 눈을 뜨고서 널 담아도 괜찮은 걸까?

문득 생각해 너도 날 지금 보고 있을까? (Oh)

내 아픈 상처까지 네게 다 들키진 않을까? (Oh)

(Ooh) 네 주위를 맴돌게

(Ooh) 네 곁에 있어 줄게

(Ooh) 네 빛이 되어 줄게

All for you

환한 낮에도 까만 밤에도

내 곁을 지켜주는 너

슬플 때에도 아플 때에도

그저 날 비추는 너

어떤 말보다 고맙단 말보다

난 너의 곁에 있을게

캄캄한 밤에 훨씬 더 환하게

너의 곁을 지킬게

문득 생각해 너는 널 정말 알고 있을까? (Oh)

네 존재가 얼마나 예쁜지 너 알고 있을까? (Oh)

(Ooh) 네 주위를 맴돌게

(Ooh) 네 곁에 있어 줄게

(Ooh) 네 빛이 되어 줄게

All for you

All for you

Traduzione

Quanto dura la luna

E la terra è stata insieme così?

Posso essere al tuo fianco, splendente di esistenza?

Sei il mio pianeta

Sono solo una luna per te

La tua piccola stella che illumina il tuo cuore

Tu sei la mia terra

E tutto quello che vedo sei tu

Ti sto solo fissando in questo modo

Tutti dicono che sono bella

Ma il mio mare è nero

Sei quello con i fiori che sbocciano

E il cielo è blu

Improvvisamente mi chiedo

Se mi stai guardando in questo momento? (Oh)

Non scoprirai tutto il mio dolore? (Oh)

Sarò con te

Sarò lì per te

Sarò la tua luce

Tutto per te

Non avevo nemmeno un nome

Mi hai amato fino a quando ti ho incontrato

E ora sei la mia ragione

Sei il mio pianeta

Sono solo una luna per te

La tua piccola stella che illumina il tuo cuore

Tu sei la mia terra

E tutto quello che vedo sei tu

Ti sto solo fissando in questo modo

Nella notte di luna crescente

Anche se chiudo gli occhi

Vieni da me blu

Nella notte di luna piena

Ti dispiace se apro gli occhi

E ti tieni?

Improvvisamente mi chiedo

Se mi stai guardando in questo momento? (Oh)

Non scoprirai tutto il mio dolore? (Oh)

Sarò con te

Sarò lì per te

Sarò la tua luce

Tutto per te

Tu che mi stai accanto

Nella notte oscura e nella giornata buia

Quando sei triste

Quando sei malato

Brillando su di me

sarò al tuo fianco

Più splendente nella notte oscura

Improvvisamente mi chiedo

Se mi stai guardando in questo momento? (Oh)

Non scoprirai tutto il mio dolore? (Oh)

Sarò con te

Sarò lì per te

Sarò la tua luce

Tutto per te