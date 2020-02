I BTS tornano oggi con l’attesissimo seguito del fortunato Map of the soul: Persona!. All’interno del del nuovo album dei BTS, intitolato Map of the soul: 7, troviamo anche una collaborazione con la cantante Sia e il brano intitolato Jamais Vu.

Audio di Jamais Vu

Testo di Jamais Vu

또 져버린 것 같아

넌 화가 나 보여

아른대는 Game over over over

만약 게임이라면

또 load하면 되겠지만

I guess I gotta deal with this, deal with this

Real world

Ay, uh

차라리 게임이면 좋겠지

너무 아프니까

I need to heal my medic

But I’m another star

완벽하지 못했던 나를 탓해

Brake in my head, brake in my step, always

그저 잘하고 싶었고

웃게 해주고 싶었는데.. damn

Please give me a remedy

멈춰버린 심장을 뛰게 할 remedy

이제 어떻게 해야 해

날 살려줘 다시 기회를 줘

Please give me

A remedy, a melody

오직 내게만 남겨질 그 memory

이쯤에서 그만하면

꺼버리면 모든 게 다 편해질까

괜찮지만 괜찮지 않아

익숙하다고 혼잣말했지만

늘 처음인 것처럼 아파

부족한 gamer, 맞아 날 control 못하지

계속 아파 ‘Cause 시행착오와 오만 가지

내 노래 가사, 몸짓 하나

말 한마디 다 내 미시감에 무서워지고

또 늘 도망가려 해

But 잡네, 그래도 네가

내 그림자는 커져가도 내 삶과 넌 equal sign

So 내 remedy는 your remedy

Please give me a remedy

멈춰버린 심장을 뛰게 할 remedy

이제 어떻게 해야 해

날 살려줘 다시 기회를 줘

Please give me a

(Remedy)

또 다시 뛰고, 또 넘어지고

(Honestly)

수없이 반복된대도

난 또 뛸 거라고

So give me a remedy

멈춰버린 심장을 뛰게 할 remedy

이제 어떻게 해야 해

날 살려줘 다시 기회를 줘

Please give me a remedy

(성공인가. 돌아왔어)

멈춰버린 심장을 뛰게 할 remedy

(집중해서 꼭 네게 닿고 말겠어. 떨어지고, 넘어지고)

이제 어떻게 해야 해

(익숙한 아픔이 똑같이 날 덮쳐)

날 살려줘

(이번에도 쉽지 않아)

다시 기회를 줘

(관둘 거냐고? No, no never)

I won’t give up

Traduzione

Penso di aver perso di nuovo

Sembra che tu sia pazzo

In un attimo, il gioco finisce

Se questo fosse un gioco

Potrei semplicemente caricarlo di nuovo

Immagino di dover affrontare questo, affrontare questo

Mondo reale

Sarebbe meglio se fosse un gioco

Perché fa così male

Devo curare il mio medico

Ma sono un’altra stella

Incolpo me stesso da quando ero imperfetto

Frenare i miei pensieri, frena i miei passi, sempre

Tutto quello che volevo era fare del bene

Volevo farti sorridere, accidenti

Per favore, dammi un rimedio

Un rimedio per farmi battere di nuovo il cuore

(Rimedio)

Cosa dovrei fare ora

Per favore, salvami, dammi un’altra possibilità

Per favore dammi

Un rimedio, una melodia

Un ricordo che sarà lasciato solo per me

Se mi fermo adesso

Se lo spengo, sarà tutto più comodo?

Sto bene ma non sto bene

Mi dissi che ero abituato

Fa sempre male come se fosse la prima volta

Non un buon giocatore, esatto, non puoi controllarmi

Continua a far male a causa di tentativi ed errori e di altri 50.000

I testi delle mie canzoni, ogni gesto

Ho paura di ogni parola, il mio jamais vu

Ancora una volta, provo a scappare come sempre

Ma comunque, mi prendi

Anche quando la mia ombra cresce

La mia vita e la tua sono un segno uguale

Quindi il mio rimedio è il tuo rimedio

Per favore, dammi un rimedio

Un rimedio che mi farà battere di nuovo il cuore

(Rimedio)

Cosa dovrei fare ora

Per favore, salvami, dammi un’altra possibilità

Per favore, dammi un

(Rimedio)

Corri e corri di nuovo, inciampare di nuovo

(Onestamente)

Anche se si ripete per sempre

Continuerò a correre

Quindi dammi un rimedio

Un rimedio che mi farà battere di nuovo il cuore

(Rimedio)

Cosa dovrei fare ora

Per favore, salvami, dammi un’altra possibilità

Per favore, dammi un rimedio

(Quindi è questo successo, sono tornato)

Un rimedio che mi farà battere di nuovo il cuore

(Mi concentrerò sul raggiungerti, non importa cosa, se cadrò, inciamperò)

Cosa dovrei fare ora?

(Questo dolore familiare mi afferra di nuovo)

Salvami

(Anche questa volta non è facile)

Per favore, dammi un’altra possibilità

(Mi arrendo? No, no mai)

Non mi arrenderò