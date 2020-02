I BTS tornano oggi con l’attesissimo seguito del fortunato Map of the soul: Persona!. All’interno della tracklist del nuovo album della boy band sudcoreana, intitolato Map of the soul: 7, troviamo una collaborazione con la cantante Sia e il brano intitolato 욱 (UGH!).

Qui trovi tutti gli audio, i testi e le traduzioni di Map of the soul: 7!

Audio di욱 (UGH!)

Testo di 욱 (UGH!)

[방탄소년단 – 욱 (UGH!) 가사]

Let’s go, yeah, yeah, yeah

타닥 또 타오르는 저 불씨

기름에 닿기 전에 먼저 집어삼키네

필시 휩쓸려가겠지 예 예 음

오늘의 선수 입장하시네 건수를, yeah

물기 시작하면 둥둥둥 동네북이 돼 둥둥둥

툭툭 건드네 괜시리 툭툭, yeah

반응이 없음 걍 담궈버리지 푹푹, yeah

진실도 거짓이 돼 거짓도 진실이 돼

이곳에선 모두가 도덕적 사고와

판단이 완벽한 사람이 돼 웃기시네

분노? 물론 필요하지

타오를 땐 이유가 있어

어쩌면 우리의 역사지

그게 세상을 바꾸기도 하지

But 이건 분노 아닌 분뇨

뭐가 분노인지 you know?

분노인 척하며 죽여 진짜 분노

질려버린 수도 없이 많은 people

넌 나만 죽이는 게 아니야 (아니야)

똥 밟는 게 익숙해 우리야 (우리야)

무감각해진 저 사람들 봐 (봐)

분뇨, 무관심 너넨 팀이야, yeah

나는 욱해 욱해

나는 욱해 욱해

나는 악의에 가득 찬 분노에 분노해

나는 악의에 가득 찬 분노에 분노해

나는 욱해 욱해

나는 욱해 욱해

나는 꺼져야만 했던 분노에 분노해

나는 꺼져야만 했던 그 분노에 분노해 (Yeah, yeah)

그래 욱 욱 욱해라 욱

재가 될 때까지 그래 욱해라 욱

그래 욱 욱 욱해라 욱

부러질 때까지 그래 욱해라 욱

나는 욱해 욱해

나는 욱해 욱해

나는 악의에 가득 찬 분노에 분노해

나는 꺼져야만 했던 그 분노에 분노해

이 세상 분노가 지배함

분노가 없음 다 못 사나 봐

분노하고 또 분노하고 분노하고

그리 미쳐가고 욱 욱 욱 욱

분노하는 이유도 다 수만 가지

선의와 악의도 다 매한가지

분노할 수 있다만 남의 삶에

피해가 있는 건 I don’t like

그건 stop, ayy

누구의 행동에 누구는 아파해

누구의 언행에 누구는 암담해

누구의 찰나에 누구 순간이 돼

누구의 분노에 누구 목숨이 돼

썩을 퉤

나는 욱해 욱해

나는 욱해 욱해

나는 악의에 가득 찬 분노에 분노해

나는 꺼져야만 했던 그 분노에 분노해

아 대체 욕 좀 먹는 게 왜

잘 벌잖아 또 징징대 왜

그 정돈 감수해야지 에헴

에헴 에헴 에헴 에헴

니네 에헴 에헴 에헴 에헴

나 시켰어봐 다 참아

니네 에헴 니네 에헴 에헴 에헴 에헴

나 시켰어봐 그냥 에헴 비헴 에헴

그래 욱 (욱) 욱 (욱) 욱해라 욱 (욱)

재가 될 때까지 그래 욱해라 욱 (욱)

그래 욱 (욱) 욱 (욱) 욱해라 욱

부러질 때까지 그래 욱해라 욱

나는 욱해 욱해 나는 욱해 욱해

나는 악의에 가득 찬 분노에 분노해

나는 꺼져야만 했던 그 분노에 분노해 (Hey, hey)

Let’s go

Traduzione di 욱 (UGH!)

[Intro] Andiamo, sì, sì, sì [Verso 1: Suga] Crackle, quella brace brucia di nuovoDeglutisce prima di raggiungere l’olioSenza dubbio, destinato a essere spazzato via, sì sì sì mmSta arrivando il giocatore di oggi, con il numero di offese, sìQuando inizia a mordere, boom boom boomDiventa il tamburo del vicinato, boom boom boomSposta la spinta, toccandomi senza motivo, spingendo la spinta, sìSe non c’è reazione, immergilo e schizza, sìLe verità possono diventare false, le bugie possono diventare vereIn questo posto, ognuno diventa qualcuno con un’etica perfettaE un giudizio perfetto, è divertente

Rabbia? Certo che ne hai bisogno

Quando brucia c’è sempre un motivo

Forse è la nostra storia

A volte cambia il mondo

Ma questa non è rabbia, questa è escrezione

Qual è la rabbia, sai?

Fingendo che sia rabbia e uccisione, vera rabbia

Stufo del numero infinito di persone

Non mi stai solo uccidendo

Siamo abituati a calpestare la m****

Guarda quelle persone che sono diventate insensibili

Escrezione, apatia, ragazzi siete una squadra, sì

Vado UGH! UGH!

Vado UGH! UGH!

Sono arrabbiato per la rabbia piena di malizia

Sono arrabbiato per la rabbia piena di malizia

Vado UGH! UGH!

Vado UGH! UGH!

Sono arrabbiato per la rabbia che ha dovuto estinguersi

Sono arrabbiato per la rabbia che ha dovuto estinguersi (sì sì sì)

Sì, UGH! UGH! Basta andare UGH! UGH!

Fino a quando tutto diventa cenere, sì, vai UGH! UGH!

Sì, UGH! UGH! Basta andare UGH! UGH!

Fino a quando non si rompe, sì, vai UGH! UGH!

Vado UGH! UGH!

Vado UGH! UGH!

Sono arrabbiato per la rabbia piena di malizia

Sono arrabbiato per la rabbia che ha dovuto estinguersi, ehi

Questo mondo è preso dalla rabbia

Sembra che nessuno possa vivere senza rabbia

Rabbia, ancora rabbia e rabbia

Impazzire, come UGH! UGH! UGH! UGH!

Ci sono decine di migliaia di motivi per essere infuriati

Buona volontà e cattiva volontà, lo stesso

Posso infuriare, ma se ci fosse un danno fatto

Alle vite degli altri, non mi piace

Basta, ayy

Qualcuno si fa male alle azioni di qualcuno

Qualcuno diventa cupo al discorso e al comportamento di qualcuno

Lo stimolo del momento di qualcuno diventa il momento di qualcuno

La rabbia di qualcuno diventa la vita di qualcuno

Accidenti, Ptooey

Vado UGH! UGH!

Vado UGH! UGH!

Sono arrabbiato per la rabbia piena di malizia

Sono arrabbiato per la rabbia che ha dovuto estinguersi, ehi

Ah, che diavolo c’è di cui preoccuparsi di essere criticato un po ‘?

Guadagni molto, perché piangi di nuovo?

Dovresti sopportare almeno così tanto, ehm

Ahem, ahem, ahem, ahem

Tutti voi, ahem, ahem, ahem, ahem

Se fossi stato loro a dirlo, avrei sopportato tutto

Tutti, ahem, tutti, ahem, ahem, ahem, ahem

Se fossi l’unico, solo, ahem, b-hem, ahem

Vado UGH! UGH!

Vado UGH! UGH!

Sono arrabbiato per la rabbia piena di malizia

Sono arrabbiato per la rabbia piena di malizia

Vado UGH! UGH!

Vado UGH! UGH!

Sono arrabbiato per la rabbia che ha dovuto estinguersi

Sono arrabbiato per la rabbia che ha dovuto estinguersi (sì sì sì)