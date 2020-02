I BTS tornano oggi con l’attesissimo seguito del fortunato Map of the soul: Persona!. All’interno della tracklist del nuovo album della boy band sudcoreana, intitolato Map of the soul: 7, troviamo una collaborazione con la cantante Sia e il brano intitolato Intro: Persona.

Qui trovi tutti gli audio, i testi e le traduzioni di Map of the soul:7!

Audio di Intro: Persona dei BTS

Testo di Intro: Persona dei BTS

Naneun nuguinga pyeongsaeng muleobon jilmun

Ama pyeongsaeng jeongdabeun chajji moshal i jilmun

Nalan nomeul gojag mal myeoch gaelo dabhal su isseossdamyeon

Sinkkeseo geu sumanheun aleumdaumeul da madeusijin anhassgessji

How you feel? jigeum eottae

Sasil nan neomu joha geunde jogeum bulpyeonhae

Naneun naega dwaejiinji mwonjido ajig jal moleugessneunde

NmaDeuli waseo jinju moggeolil geone

Ptui!

Yejeonbodan jaju useo sowonHaessdeon Superhero

Ije jinjja doengeo gateo Geunde galsurok mwon maldueri manheo

Nugun dallirago nugun meomchwoseora hae

Yaeneun supeul borago gyaeneun deulkkocceul bora hae

Nae geurimjaneun mangseorimira sseugo bulleo nae

gyaega doego naseo mangserinjeogi eopseossne

Mudae arae deon jomyeong arae deon jakkunatana

Ajirangichoreom tteugeopge jakku nal noryeobone (oh shit)

Ya ijiseul was sijakhangeonjo beolsseo ijeossnya?

Neon geunyang deureojuneun nuga issdange mak johassdeon geoya

Gakkeumeun geunyang ssakda heossorigata

Chwihamyeon naoneungeo alji chwigigata

ho copiato ginger generation

Nattawiga museun music

Nattawiga museun chum

Nattawiga museun somyeong

Nattawiga museun muse

Naega aneun naui heum eojjeom guege Sasil nae jeonbu

Sesangeun sasil amu gwansimeopseo naui seotureum

Jillijido anhneun huhoedeulgwa

MaeIlbam jinggeureopge dwinggulgo dollilgil

eopsneun sigandeuri seupgwan cheoreom biteureodo

Geuttaenada nal tto ireukyo seungon choechoul jilmun

Nae ireum seokja geu gajang ape wayahal but

So I’m askin’ once again yeah

Who the hell am I?

Tell me all your names baby

Do you wanna die?

Oh do you wanna go?

Do you wanna fly?

Where’s your soul? where’s your dream?

Do you think you’re alive?

I don’t know man

But I know one thing!

My name is R

ho copiato ginger generation

Naega gieokhago saramdeuri aneun na

Nal torohagiwihae naega seuseuro mandeyreonaen nae

Nan nal sogyeowasseuljido ppeongchyeowasseuljido

But nukkeureopjianha ige nae yeonghonui jido

Dear myself neon Jeoldaero neoui ondoreul ilhjima

Ttadeusjido chagapgedo doel piryo eopseubnida

Ttaettaelo wiseonja

Naneun nae banghyangui cheo sipda

Naneun nawa hamkke issgo sip-eo

Naleul yeolmanghaneun salamdeul

Naneun neoleul salanghae

Geuligo naega mandeun geon

Na-ege us-eumyeon seo ttaettaelo ul-eum

Mae sungan sarasumswineun

Persona

Who the hell am I

I just wanna go

I just wanna fly

I just wanna give you all the voices till I die

I just wanna give you all the shoulders when you cry

Persona

Who the hell am I

I just wanna go

I just wanna fly

I just wanna give you all the voices till I die

I just wanna give you all the shoulders when you… cry

Traduzione di Intro: Persona dei BTS

Chi sono? La domanda che mi sono posto per tutta la vita

La domanda a cui probabilmente non troverò una risposta per tutta la mia vita

Se fosse possibile risponderei con poche parola

Allora Dio non avrebbe creato tutte queste tante bellezze

Come ti senti? Come ti senti adesso?

In realtà sono davvero bravo ma un po ‘a disagio

Non sono ancora così sicuro se sono un cane o un maiale o cos’altro

Ma poi altre persone spuntano e mi mettono la collana di perle

Ptui!

Rido più di prima

Ho sognato di diventare un supereroe

Ora mi sembra di esserlo davvero

Ma man mano che si va avanti, si dicono un sacco di cose inutili

Uno dice “Esegui” un altro dice “Interrompi”

Questo dice: “Guarda la foresta” , un altro dice: “Guarda il fiore selvatico”

La mia ombra, l’ho scritta e l’ho chiamata esitazione

Non ha mai esitato dopo essere diventato quello

Continua ad apparire sotto il palco o la luce

Continua a fissarmi intensamente come un’ondata di calore

Ehi, hai già dimenticato perché hai anche iniziato

Stavi solo cercando di capire che qualcuno stava ascoltando

A volte tutto sembra una strana assurdità

Sai cosa ti viene fuori quando sei ubriaco … l’immaturità

Uno come me non è abbastanza buono per la musica

Uno come me non è abbastanza buono per la verità

Uno come me non è abbastanza bravo per una chiamata

Uno come me non è abbastanza bravo da essere un’ inspirazione

I miei difetti che conosco

Forse è tutto quello che ho davvero

Il mondo in realtà non è interessato alla mia goffaggine

I rimpianti di cui non mi stanco nemmeno più

Mi imbatto con loro ogni notte fino a quando non sono disgustato

E distorco abitualmente il tempo irreversibile

C’è qualcosa che mi ha sollevato di nuovo ogni volta

La prima domanda

Le tre sillabe del mio nome e la parola “ma” che dovrebbe precedere una di quelle

ho copiato ginger generation

ho copiato ginger generation

Quindi sto chiedendo ancora una volta sì

Chi diavolo sono io?

Dimmi tutti i tuoi nomi, piccola

Vuoi morire?

Oh vuoi andare?

Vuoi volare?

Dov’è la tua anima? dov’è il tuo sogno?

Pensi di essere vivo?

Non lo so amico

Ma so una cosa

Mi chiamo R

L ‘”io” che ricordo e che la gente conosce

L ‘”io” che ho creato per sfogarmi

Sì, forse mi sono ingannato

Forse ho mentito

Ma non sono più imbarazzato questa è la mappa della mia anima

Caro me stesso

Non devi mai perdere la temperatura

Perché non devi essere né caldo né freddo

Anche se a volte potrei essere ipocrita o fingere di essere malvagio

Questo è il barometro della mia direzione che voglio mantenere

L’io che voglio che io sia

L ‘”io” che la gente vuole che io sia

L ‘”io” che ami

E l’io che creo

L’io che sorride

L’io che a volte è in lacrime

Respirando vividamente ogni secondo e ogni momento anche adesso

Persona

Chi diavolo sono io

Voglio solo andare

Voglio solo volare

Voglio solo darti tutte la mia voce fino alla morte

Voglio solo darti tutte le mie spalle quando piangi

Persona

Chi diavolo sono io

Voglio solo andare

Voglio solo volare

Voglio solo darti tutte la mia voce fino alla morte

Voglio solo darti tutte le mie spalle quando piangi