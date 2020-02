I BTS tornano oggi con l’attesissimo seguito del fortunato Map of the soul: Persona!. All’interno della tracklist del nuovo album della boy band sudcoreana, intitolato Map of the soul: 7, troviamo una collaborazione con la cantante Sia e il brano intitolato We are Bulletproof: the Eternal.

Qui trovi tutti gli audio, i testi e le traduzioni di Map of the soul: 7!

Audio di We are Bulletproof: the Eternal

Testo di We are Bulletproof: the Eternal

가진 게 꿈밖에 없었네

눈 뜨면 뿌연 아침뿐

밤새 춤을 추며 노래해

그 끝이 없던 악보들

Ay 우린 호기롭게 shout

‘다 던져봐’

세상과 첫 싸움

Don’t wanna die

But so much pain

Too much cryin’

So 무뎌지는 칼날

Oh I

We were only seven

I

But we have you all now

일곱의 겨울과 봄 뒤에

이렇게 맞잡은 손끝에

Oh I

Yeah we got to heaven

내게 돌을 던져

우린 겁이 없어 anymore

We are we are together bulletproof

(Yeah we have you have you)

또 겨울이 와도

누가 날 막아도 걸어가

We are we are forever bulletproof

(Yeah we got to heaven)

We are bullet bullet bulletproof

부정적인 시선에 맞서 우린 해냈구

나쁜 기억도 많은 시련도

다 호기롭게 우린 막아냈지 bulletproof

늘 생각해

아직 꿈속인 건 아닐까

길었던 겨울

끝에 온 게 진짜 봄일까

모두 비웃던

한땐 부끄럽던 이름

이건 쇠로 된 증명

“Bullet-proof”

Oh I

We were only seven

I

But we have you all now

일곱의 겨울과 봄 뒤에

이렇게 맞잡은 손끝에

Oh I

Yeah we got to heaven

내게 돌을 던져

우린 겁이 없어 anymore

We are we are together bulletproof

(Yeah we have you have you)

또 겨울이 와도

누가 날 막아도 걸어가

We are we are forever bulletproof

(Yeah we got to heaven)

Oh oh

다신 멈추지 않을래

여기 우리가 함께이기에

Tell me your every story

Tell me why you don’t stop this

Tell me why you still walkin’

Walkin’ with us

(Yeah we got to heaven)

내게 돌을 던져

우린 겁이 없어 anymore

We are we are together bulletproof

(Yeah we have you have you)

또 겨울이 와도

누가 날 막아도 걸어가

We are we are forever bulletproof

(Yeah we got to heaven)

(Yeah we have you have you)

Yeah we are not seven, with you

Yeah we are not seven, with you

Yeah we are not seven

With you

Traduzione

Non avevamo altro che sogni

Nient’altro che nebbiose mattine quando abbiamo aperto gli occhi

Siamo stati svegli tutta la notte a ballare e cantare

Gli infiniti fogli di musica

Sì, gridiamo coraggiosamente

“Lancia tutto quello che hai”

Primo combattimento con il mondo

Non voglio morire

Ma tanto dolore

Troppo pianto

Lame così smussate

Oh, I-I-I-I-I-I-I-I

Avevamo solo sette anni

I-I-I-I-I-I-I-I

Ma ora abbiamo tutti voi

Dopo sette inverni e sorgenti

Sulla punta delle dita intrecciate

Oh io-io-io-io-io-io-io-io

Sì, siamo arrivati ​​in paradiso

Lanciami pietre

Non abbiamo più paura

Siamo insieme, a prova di proiettile

(Sì, abbiamo te, hai te)

Anche se arriva di nuovo l’inverno

Anche se sono bloccato, continuerò a camminare

Siamo per sempre, a prova di proiettile

(Sì, siamo arrivati ​​in paradiso)

Siamo antiproiettile antiproiettile

Abbiamo affrontato gli aspetti negativi e l’abbiamo fatto

Brutti ricordi, numerose prove

Li abbiamo coraggiosamente bloccati tutti, a prova di proiettile

Penso sempre

Sono ancora in un sogno?

È davvero primavera

È arrivato dopo il lungo inverno?

Il nome che tutti ridevano

Una volta era imbarazzante

Questa è la prova di ferro

“Antiproiettile”

Oh, io-io-io-io-io-io-io-io

Avevamo solo sette anni

I-I-I-I-I-I-I-I

Ma ora abbiamo tutti voi

Dopo sette inverni e sorgenti

Sulla punta delle dita intrecciate

Oh io-io-io-io-io-io-io-io

Sì, siamo arrivati ​​in paradiso

Lanciami pietre

Non abbiamo più paura

Siamo insieme, a prova di proiettile

(Sì, abbiamo te, hai te)

Anche se arriva di nuovo l’inverno

Anche se sono bloccato, continuerò a camminare

Siamo per sempre, a prova di proiettile

(Sì, siamo arrivati ​​in paradiso)

Oh oh oh oh

Non mi fermerò mai più

Perché siamo insieme qui

Raccontami ogni tua storia

Dimmi perché non lo fermi

Dimmi perché stai ancora camminando

Camminando con noi

(Sì, siamo arrivati ​​in paradiso)

Lanciami pietre

Non abbiamo più paura

Siamo, siamo insieme antiproiettile

(Sì, abbiamo te, tu hai)

Anche se arriva di nuovo l’inverno

Anche se sono bloccato, continuerò a camminare

Siamo, siamo per sempre, a prova di proiettile

(Sì, siamo arrivati ​​in paradiso)

(Sì, abbiamo te, tu hai)

Sì, non abbiamo sette anni, con te

Sì, non abbiamo sette anni, con te

Sì, non abbiamo sette anni, con te