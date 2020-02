I BTS tornano oggi con l’attesissimo seguito del fortunato Map of the soul: Persona!. All’interno della tracklist del nuovo album della boy band sudcoreana, intitolato Map of the soul: 7, troviamo una collaborazione con la cantante Sia e il brano intitolato Zero O’ Clock.

Qui trovi tutti gli audio, i testi e le traduzioni di Map of the soul 7!

Audio

Testo

그런 날 있잖아

이유 없이 슬픈 날

몸은 무겁고

나 빼곤 모두 다

바쁘고 치열해 보이는 날

발걸음이 떨어지질 않아

벌써 늦은 것 같은데 말야

온 세상이 얄밉네

Yeah, 곳곳에 덜컥거리는 과속방지턱

맘은 구겨지고 말은 자꾸 없어져

도대체 왜 나 열심히 뛰었는데

오 내게 왜

집에 와 침대에 누워

생각해봐 내 잘못이었을까?

어지러운 밤 문득 시곌 봐

곧 12시

뭔가 달라질까?

그런 건 아닐 거야

그래도 이 하루가 끝나잖아

초침과 분침이 겹칠 때

세상은 아주 잠깐 숨을 참아

Zero o’clock

(Ooh-ooh) And you gonna be happy

(Ooh-ooh) And you gonna be happy

막 내려앉은 저 눈처럼

숨을 쉬자 처음처럼

(Ooh-ooh) And you gonna be happy

(Ooh-ooh) And you gonna be happy

Turn this all around

모든 게 새로운 zero o’clock

조금씩 박자가 미끄러져

쉬운 표정이 안 지어져

익숙한 가사 자꾸 잊어

내 맘 같은 게 뭐 하나 없어

그래 다 지나간 일들이야

혼잣말해도 참 쉽지 않아

Is it my fault? Is it my wrong?

답이 없는 나의 메아리만

집에 와 침대에 누워

생각해봐 내 잘못이었을까?

어지러운 밤 문득 시곌 봐

곧 12시

뭔가 달라질까?

그런 건 아닐 거야

그래도 이 하루가 끝나잖아

초침과 분침이 겹칠 때

세상은 아주 잠깐 숨을 참아

Zero o’clock

(Ooh-ooh) And you gonna be happy

(Ooh-ooh) And you gonna be happy

막 내려앉은 저 눈처럼

숨을 쉬자 처음처럼

(Ooh-ooh) And you gonna be happy

(Ooh-ooh) And you gonna be happy

Turn this all around

모든 게 새로운 zero o’clock

두 손 모아 기도하네

내일은 좀 더 웃기를 for me

좀 낫기를 for me

이 노래가 끝이 나면

새 노래가 시작되리

좀 더 행복하기를, yeah

(Ooh-ooh) And you gonna be happy

(Ooh-ooh) And you gonna be happy

아주 잠깐 숨을 참고

오늘도 나를 토닥여

(Ooh-ooh) And you gonna be happy

(Ooh-ooh) And you gonna be happy

Turn this all around

모든 게 새로운 zero o’clock

Traduzione

Sai quei giorni

Quei giorni in cui sei triste senza motivo

Quei giorni in cui il tuo corpo è pesante

E sembra che tutti gli altri tranne te siano occupati e feroci

I miei piedi non si muoveranno, anche se sembra che sia già troppo tardi

Sono ostile a tutto il mondo

Sì, qua e là ci sono dossi sulla velocità del clic

Il mio cuore si accartoccia e le mie parole diminuiscono

Perché diavolo? Ho corso così duramente

Oh perché a me

Vieni a casa e sdraiati sul letto

Stai pensando se è stata colpa mia?

Notte vertiginosa, guardando l’orologio

Presto sarà mezzanotte

Qualcosa sarà diverso?

Non sarà qualcosa del genere

Ma questo giorno sarà finito

Quando le lancette dei minuti e dei secondi si sovrappongono

Il mondo trattiene il respiro per un po’

Zero in punto

(Ooh-ooh) E sarai felice

(Ooh-ooh) E sarai felice

Come quella neve appena calata

Respiriamo, come la prima volta

(Ooh-ooh) E sarai felice

(Ooh-ooh) E sarai felice

Capovolgi tutto

Quando tutto è nuovo, zero in punto

Il ritmo scivola via a poco a poco

Non riesco a dare una faccia facile

Continuo a dimenticare i testi familiari

Non c’è niente che vada per la mia strada

Sì, è tutto nel passato

Anche parlare con me stesso, non è facile

È colpa mia? È sbagliato?

Solo la mia eco ritorna senza risposta

Vieni a casa e sdraiati sul letto

Stai pensando se è stata colpa mia?

Notte vertiginosa, guardando l’orologio

Presto sarà mezzanotte

Qualcosa sarà diverso?

Non sarà qualcosa del genere

Ma questo giorno sarà finito

Quando le lancette dei minuti e dei secondi si sovrappongono

Il mondo trattiene il respiro per un po ‘

Zero in punto

(Ooh-ooh) E sarai felice

(Ooh-ooh) E sarai felice

Come quella neve appena calata

Respiriamo, come la prima volta

(Ooh-ooh) E sarai felice

(Ooh-ooh) E sarai felice

Capovolgi tutto

Quando tutto è nuovo, zero in punto

Unisco le mani per pregare

Spero che domani riderò di più, per me

Andrà meglio, per me

Quando questa canzone finisce

Possa iniziare una nuova canzone

Spero che sarò un po ‘più felice, sì

(Ooh-ooh) E sarai felice

(Ooh-ooh) E sarai felice

Come quella neve appena calata

Respiriamo, come la prima volta

(Ooh-ooh) E sarai felice

(Ooh-ooh) E sarai felice

Capovolgi tutto

Quando tutto è nuovo, zero in punto