F1 2019 di Codemasters riceverà presto un aggiornamento?

F1 2019 è un videogioco di guida sviluppato e pubblicato da Codemasters il 28 giugno 2019. È basato sul campionato mondiale di Formula 1 2019.

Con la nuova stagione di Formula Uno anche nel mondo dei videogame torna uno dei titoli più amati dai fan di questo sport. Per l’edizione di quest’anno il lavoro degli sviluppatori è stato indirizzato verso una serie di aggiustamenti a un gameplay capace già di per sé di proporre di base un buon compromesso tra arcade e simulazione, con la possibilità di personalizzarlo più o meno a piacimento, e a una struttura tutto sommato solida. Senza dimenticare tutte le varie modalità presenti e tutti quegli elementi che hanno aiutato la serie a diventare così popolare, che qui, come vedremo, sembrano sommarsi ancora una volta per creare un prodotto di pregevole fattura, impreziosite da qualche gradita novità strutturale specie nella modalità Carriera.

Aggiornamento in arrivo?

F1 2019 propone diverse modalità, che spaziano dalla classica Prova a tempo al Singolo Gran Premio. Ci sono poi la Stagione, i Campionati suddivisi in tornei e prove d’abilità, gli Eventi Speciali e le sfide via Internet contro altri utenti.

La modalità online quest’anno permette di personalizzare la propria livrea (e anche i campionati) con gadget ottenibili vincendo o tramite microtransazioni (non invasive e legate solo a elementi estetici) e gareggiare nelle sfide settimanali o nelle leghe online, oltre che la possibilità di cimentarsi nell’area F1 Esports. Ma secondo alcune indiscrezioni potrebbe ricevere presto un corposo aggiornamento che tra le altre cose potrebbe inserire nuove opzioni di personalizzazione delle auto.