Heartstopper 3: data d’uscita e prima clip

Heartstopper 3 ha finalmente una data d’uscita ed una primissima clip ufficiale. La terza stagione della serie Netflix vi aspetta sulla piattaforma streaming con tutti i suoi episodi a partire dal 3 ottobre. Ecco tutto quello che dovete sapere su Heartstopper 3.

Heartstopper 3: tutto quello che dovete sapere

Netflix ha annunciato con un video, che svela una delle primissime scene della terza stagione della serie, la data d’uscita di Heartstopper 3. Il 3 ottobre potremo finalmente vedere i nuovi episodi della serie.

Ad accompagnare l’annuncio è stata una scena che vede come protagonista Charlie che si interroga allo specchio sul rivelare o meno a Nick quello che prova per lui. Da un lato non vuole farlo perchè non desidera che il fidanzato sia obbligato a dirglielo a sua volta, dall’altro teme che Nick non sia coinvolto quanto lui. Nel mentre Tori, la sorella di Charlie, lo sorprende allo specchio e cerca di incoraggiare il fratello a rivelare i suoi sentimenti una volta per tutte. La conversazione non dura tanto perchè Nick suona il campanello di casa Spring ed i due scappano assieme per una giornata al mare. L’iconica scena delle graphic novel di Alice Oseman sta arrivando!

Sappiamo che il primo episodio di Heartstopper 3 si chiamerà Love e probabilmente conterrà proprio questa scena.

Al cast delle stagioni precedenti si aggiungono: Jonathan Bailey (Bridgerton) nei panni di Jack Maddox, Hayley Atwell (Captain America) nei panni della zia di Nick e Eddie Marsan in quelli dello psicologo di Charlie. Mentre non ci saranno né Sebastian Croft (Ben Hope) né Olivia Colman, ovvero Sarah Nelson, poiché impegnati su altri set nel momento delle riprese della serie Netflix. Tra i nuovi personaggi figura anche Michael Holden, che sarà interpretato da Darragh Hand, che avrà un ruolo molto importante per la storia di Tori.

La terza stagione vanterà sempre 8 episodi ed rriverà tutta il 3 ottobre. I nuovi capitolo andranno ad adattare il quarto e probabilmente anche il quinto volume della serie di graphic novel della Oseman.

