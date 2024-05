The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes: la clip in anteprima

In attesa del suo arrivo al cinema vi sveliamo in anteprima esclusiva una clip tratta da The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes film anime scritto e diretto da Tomohisa Taguchi (Akudama Drive, Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, Bleach: Thousand-Year Blood War). Il film è stato realizzato dallo studio di animazione giapponese CLAP (Pompo, la cinefila) e si è aggiudicato Paul Grimault Award al Festival di Annecy 2023 oltre al riconoscimento di miglior film agli Anime Trending Awards 2024 conquistando il plauso della critica e del pubblico.

Ispirato all’omonimo e acclamato romanzo dell’autore giapponese Mei Hachimoku, il film è un racconto d’amore e crescita che, con toni sovrannaturali, esplora la necessità di superare il dolore e i rimorsi attraverso il coraggio e legami speciali. Come quello che lega i due protagonisti.

The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes arriverà al cinema in Italia in un evento speciale di tre giorni, il 10, 11 e 12 giugno 2024 grazie ad Anime Factory.

La clip in anteprima esclusiva tratta da “Il primo incontro tra Kaoru e Anzu”

La trama di The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes



Secondo una leggenda, il tunnel di Urashima consente, attraversandolo, di ottenere ciò che il proprio cuore desidera… ma a un caro prezzo: pochi secondi trascorsi all’interno si trasformano in diverse ore nella vita reale! Quando Kaoru si imbatte nel tunnel della leggenda, il ragazzo pensa a Karen, sorellina che ha perso anni prima in un incidente. Indeciso sul da farsi, a convincerlo a sfidare spazio e tempo è Anzu, studentessa appena trasferitasi. Ma cosa vorrà la giovane da Kaoru? E cosa rimarrà a quest’ultimo, dopo che il tunnel avrà finito con lui?

Vi potrebbe interessare anche:

One Piece festeggia 25 anni: gli eventi in Italia