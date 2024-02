One Day: la recensione della serie Netflix

Se state cercando una nuova serie tv romance nell’attesa di Bridgerton 3 questo è lo show giusto. Fidatevi, diventerà la vostra nuova serie tv preferita. Stiamo parlando di One Day, serie tv che trovate disponibile dall’8 febbraio solo su Netflix. Ecco la nostra recensione di One Day.

One Day: la nuova serie romantica di Netflix

Se il nome vi è già familiare è tutto normale. Infatti la serie tv è l’adattamento del romanzo omonimo One day, di David Nicholls pubblicato nel 2009, che è già stato trasposto in sala cinematografica. Forse vi ricordate il film con Anne Hathaway del 2011. Questa serie tv è una sorta di reboot. Noi abbiamo visionato lo show in anteprima e vi possiamo garantire che le atmosfere e le tematiche principali del romanzo restano. Secondo noi è un buon reboot.

Fin qui quindi tutto bene ma di cosa parla davvero One Day?

One Day è la storia di due ragazzi, Emma Morley e Dexter Mayhew, che il 15 luglio del 1988 si incontrano nel giorno della loro laurea. Emma è una giovane dal solidi princìpi che vuole migliorare il mondo, Dexter è destinato a una vita di viaggi, divertimenti, ricchezza, sempre consapevole dei suoi privilegi. Poi ognuno prosegue per la sua strada costruendo passo dopo passo la propria vita, ma non riescono a dimenticarsi. Così il 15 luglio di ogni anno, per vent’anni, si incontrano per raccontarsi i rispettivi progressi, le gioie e le delusioni e infine separarsi di nuovo. Si, tutti i 14 capitoli sono ambientati il 15 luglio di ogni anno, dal 1988 in avanti per 20 anni. Se amate le storie che si svolgo sempre in una certa ricorrenza adorerete questa.

La chimica tra i due attori, Leo Woodall e Ambika Mod, è incredibile e secondo chi scrive incarnano davvero bene i corrispettivi cartacei. Siamo certe che vi innamorerete di Leo Woodall. Le tematiche sono davvero tante e per lo più ben. sviluppate: dall’amore per la famiglia, alle ambizioni personali fino alla disparità sociale e all’abuso di droghe ed alcol. L’amore e l’amicizia sono però il filo conduttore della storia.

Ci sono differenze e tagli rispetto al romanzo ed al film ma secondo noi è stato fatto davvero un ottimo lavoro di adattamento. La serie è romantica, nostalgica e svogliamo anche triste ma sarà impossibile non visionare tutti gli episodi in una volta sola. Sono 14 capitoli da circa 30 minuti l’uno che si divorano uno dopo l’altro.

Noi l’abbiamo davvero adorata ed è la serie perfetta per San Valentino.

Vi ricordiamo che il libro lo travate disponibile anche in italiano per Neri Pozza.

