Bridgerton 3: scena della carrozza le differenze tra serie tv e libro

La scena della carrozza in Bridgerton 3 ha un enorme differenza rispetto al romanzo. Differenza che potrebbe complicare la relazione tra Colin e Penelope nella parte 2 di Bridgerton 3. Ecco tutto quello che dovete sapere.

La scena della carrozza di Bridgerton 3

Attenzione agli spoiler se ancora non avete visto Bridgerton 3. Nella serie tv Colin confessa sulla carrozza il suo amore per Penelope. È lui a fare la prima mossa e lei vede realizzato il suo sogno più proibito. La scena è ricca ti tensione, romanticismo e tanto spicy. Anche nel libro è così ma tra le due scene c’è un enorme diffrenza: Colin nel romanzo è proprio in questa scena che realizza che Pen è Lady Whistledown e lo scopre quindi prima di fidanzarsi ufficialmente con Pen.

Perchè quindi hanno scelto di cambiare la scena? La risposta l’ha fornita direttamente la showrunner (Jess Brownell) di Bridgerton 3? Ed il motivo è duplice: da un lato perchè volevano riservare del drama per la parte due e stavano pianificando la caccia a Lady Whistledown da aperte della regina da tre stagioni, quindi non volevano sprecare il lavoro fatto; dall’altra perchè la scena della carrozza doveva essere dedicata a Colin e Pen e non a Lady Whistledown.

Colin in quel momento vede Pen per chi è davvero e le confessa senza più riserve i suoi sentimenti. Si inginocchia a lei e rinuncia ad essere il don Giovanni che stava professando ad inizio stagione. È una scena troppo romantica e importante per essere arricchita anche con altro.

A voi sarebbe piaciuta di più la versione del romanzo o quella della serie tv?

Potrebbe interessarti anche: