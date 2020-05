Vi ricorderete di certo di Las Divinas, una delle canzoni più iconiche di Il Mondo di Patty. Il pezzo, interpretato sin dalla prima puntata, da Antonella e il suo gruppo, era diventato un punto di riferimento per i fan della serie. E uno spauracchio per Patty!

Las Divinas erano infatti un gruppo di amiche super alla moda ma anche decisamente cattivelle. Il loro inno, Las Divinas per l’appunto, era una dichiarazione di intenti fin troppo esclusiva. Nel loro gruppo non sarebbero mai entrate a far parte ragazze sciatte e racchie.

La scena e la canzone, che ci crediate o meno, sono diventate virali in questi giorni di post quarantena. La fase 2 si è infati aperta con una condivisione piuttosto serrata da parte degli utenti del web di un remix del brano molto speciale!

C’è infatti un genio, Jordi Perez, che ha deciso di dare vita ad una nuova versione del pezzo a dir poco spettacolare. Il brano si è infatti arricchito con una “barra” della rapper statunitense Nicki Minaj, estratto dal brano Love More, in collaborazione con Chris Brown.

Ecco il remix di Las Divinas de Il Mondo di Patty!

Las Divinas (feat Nicki Minaj) - [Mash Up]

Ma non è finita qui! Sulla scia del successo viralre di Las Divinas remix da il Mondo di Patty, un altro utente, Dan Franco, ha remixato il brano. Questa volta, oltre a Nicki Minaj, al pezzo si è aggiunto il rapper portoricano Bad Bunny. Nel caso in cui vi steste chiedendo il pezzo con cui è stato remixato Las Divinas de Il Mondo di Patty si intitola Yo perreo sola.

Ecco il remix di Las Divinas con Bad Bunny!

Las Divinas - Gasolina (Feat. Nicki Minaj & Bad Bunny)

Tutto ci saremmo aspettati da Il Mondo di Patty, ma mai ci saremmo potuti immaginare un remix rap di una delle sue canzoni! Certo che il mondo di internet è davvero incredibile!