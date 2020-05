Becoming: perché leggere il libro di Michelle Obama da cui è tratto il film Netflix

Come vi abbiamo già detto da oggi è disponibile su Netflix Becoming, documentario ispirato all’omonimo libro di Michelle Obama. Il film documentario segue la ex First Lady in tour mondiale che l’ha vista presentare il suo libro autobiografico al pubblico. Un’esperienza unica nel suo genere, di cui Michelle è particolarmente orgogliosa.

Come suggerisce il titolo stesso, Becoming parla del viaggio di Michelle alla ricerca di se stessa. Dall’infanzia all’università di Princenton, quando ha sperimentato la sensazione di essere l’unica ragazza nera in una stanza, fino all’incontro con Barack Obama e la difficoltà di coniugare lavoro, famiglia e l’ascesa politica del marito.

Un racconto in cui è lei stessa a dirci come è diventata quella che è ora, facendoci riflettere sul fatto che nella vita non si smette mai di diventare. Insomma, una lettura ispirante che soprattutto in questo momento così particolare può regalare emozionanti spunti di riflessione ai lettori di tutte le età.

La sinossi del documentario:

Becoming è uno sguardo intimo nella vita dell’ex First Lady Michelle Obama durante un momento di profondo cambiamento, non solo a livello personale, ma anche per il paese per il quale lei e suo marito hanno reso un servizio di grande impatto per otto anni, all’interno della Casa Bianca.

Il film offre uno sguardo raro e ravvicinato sulla sua vita, portando gli spettatori dietro le quinte mentre Michelle Obama fa un tour in 34 città che mette in luce il potere della comunità di colmare le nostre differenze e lo spirito di connessione che ne deriva quando condividiamo le nostre storie apertamente e onestamente.