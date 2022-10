Thomas: esce oggi il nuovo singolo Monroe (audio e testo)

Monroe è il nuovo singolo di Thomas che anticipa l’album in uscita nel 2023. Ecco che cosa ha raccontato l’ex allievo di Amici riguardo il pezzo:

“Con Monroe ho scoperto quanto sia bello perdere il controllo e lasciarsi andare anche nella musica! L’abbiamo scritta di getto senza troppi giri di parole, ci siamo divertiti sul groove e abbiamo creato così un sapore tutto nuovo Questo brano è stato una sorpresa anche per me, e vi dirò…Non vedo l’ora di portarla sul palco!“

Il Testo della nuova canzone di Thomas

Sei una tipa da Vogue

bocca tipo Monroe

non hai voglia di uscire ma di andare giù

andiamo giù

e la lingua gira in loop

e la lingua gira in loop

vuoi che andiamo giù?

andiamo giù

e la lingua gira in loop

Mi piace vedere quanto ti piace

mandarmi le foto da fuori legge

che se mi sparassi farebbe meno male

di aspettarti per ore, per ore, per ore

e poi toccarti per ore, per ore, per ore

fa così caldo se ci penso che quasi si muore

scoppia la guerra quando fai l’amore

mi piace un botto quando fai l’amore

E se giochi gioco anche io fino alla fine

come Tokyo e Rio fatti per le rapine

Sei una tipa da Vogue

bocca tipo Monroe

non hai voglia di uscire ma di andare giù

andiamo giù

e la lingua gira in loop

e la lingua gira in loop

vuoi che andiamo giù?

andiamo giù

e la lingua gira in loop

e la lingua gira in loop

e la lingua gira in loop

non hai voglia di uscire ma andiamo giù?

vuoi andare giù?

giù

giù

che voglio farti vedere come mi piace

giù

e se ti guarda qualcuno faccio una strage

Scendi quelle scale che se no mi sale che se no mi assale la fame

e poi mi sale l’animale

troppo caldo e resto calmo

poi mi spoglio, non mi sbaglio quando voglio

toccarti per ore, per ore, per ore

andiamo a fuoco che lì sotto sembra l’equatore

scoppia la guerra quando fai l’amore

che sulle dita mi resta l’odore

E se giochi gioco anche io fino alla fine

come Tokyo e Rio fatti per le rapine

Sei una tipa da Vogue

bocca tipo Monroe

non hai voglia di uscire ma di andare giù

andiamo giù

e la lingua gira in loop

e la lingua gira in loop

vuoi che andiamo giù?

andiamo giù

e la lingua gira in loop

e la lingua gira in loop

e la lingua gira in loop

non hai voglia di uscire ma andiamo giù?

vuoi andare giù?

E la lingua gira in loop

e la lingua gira in loop

vuoi che andiamo giù?

andiamo giù

e la lingua gira in loop

e la lingua gira in loop

e la lingua gira in loop

non hai voglia di uscire ma andiamo giù?

vuoi andare giù?