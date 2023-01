Amici 22: Raimondo Todaro elimina la ballerina Eleonora

Nel daytime di oggi di Amici 22, arriva una comunicazione triste e inaspettata per l’unica ballerina latinista, la diciannovenne Eleonora.

L’allieva di Raimondo Todaro, da poco entrata nella scuola, è convocata in studio dal suo insegnante che decide per lei l’esclusione dalla corsa verso il serale. Di seguito le motivazioni.

Perché Eleonora è eliminata da Amici

“Sono passate tre settimane di lavoro che abbiamo fatto insieme, io ti faccio entrare perché secondo me tu ce l’hai, sei latinista nelle vene. Chiaramente sapevi che tecnicamente avevi tante cose da fare. Lavoriamo insieme e mi rendo conto che tante cose non le sapevi proprio… tutte le informazioni nuove che hai ricevuto in alcuni momenti le hai messe in pratica, non in puntata, più in sala, in altri momenti era come se tu avessi un frullatore nella testa che ti ha mandato proprio in tilt, quindi non avevi quella serenità di esprimerti. Ad oggi penso che non facciamo in tempo. Tu secondo me diventerai una brava ballerina, se lavori bene, perché il potenziale ce l’hai. C’è però un lavoraccio da fare e mi sono reso conto che non riusciamo a farlo qui, nel tempo che abbiamo. Però mi piaci, come ballerina mi piaci, però andare avanti non avrebbe senso. Non devi mollare, continua a studiare” è la spiegazione di Raimondo.

“Non me l’ha spettavo, devo essere sincera, io piango subito, non me l’aspettavo ora, però me l’aspettavo in puntata, quando è finita la registrazione sentivo che ‘una di quelle sarò io’. Perché? Ultima in classifica la prima settimana, sesta in classifica la seconda, ultima questa. Non perché mi sento sempre meno degli altri, però se tra due mesi c’è il serale questo tempo non basta neanche per me. So che non sei cattivo perché le situazioni sono queste, ti posso dire solo che mi dispiace?” è la risposta di Eleonora che così lascia Amici 22.