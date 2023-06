Netflix Tudum 2023: la guida completa all’evento Netflix

Pronti a scoprire tutte le novità delle vostre serie preferiti di Netflix? Per farlo non dovete far altro che seguire il Netflix Tudum, l’evento più atteso dell’anno per i fan dei prodotti Netflix. Tantissime saranno le serie ed i film per cui Netflix rivelerà succose novità e mostrerà diverse clip in esclusiva. Ecco la guida completa per seguire l’evento: dove, come e quali saranno i prodotti che verranno mostrati in anteprima.

Netflix Tudum 2023: tutto quello che dovete sapere

Dove è finita la Netflix Geeked Week

Solitamente d’estate Netflix organizza la Geeked Week un settimana di annunci dedicati a film, serie e giochi Netflix. Quest’anno però la musica cambia e Netflix ha alzato il tiro. L’evento autunnale classico di Netflix, i Tudum, si celebrerà anche d’estate e questa volta, come nel 2020, sarà in live dal Brasile.

Quando?

Sabato 17 in live dal Brasile si terrà il Netflix Tudum.

Posso seguire l’evento anche da casa?

Ovvio che si! Dalle 22:30 ora italiana sul canale YouTube di Netflix sarà possibile seguire l’evento in live.

Quali saranno le serie o i film che verranno mostrati al Netflix Tudum?

Durante il panel saliranno sul palco Chris Hemsworth (Extraction), Gal Gadot, Jamie Dornan (Heart of Stone), Chase Stokes (Outer Banks) ma anche gli attori di The Witcher, Once Piece, Rebelle Moon, Queen Charlotte, Non ho mai… e Penelope di Bridegerton. Ma quindi quali saranno le novità annunciate? Beh si parlerà delgli show di cui vi ho appena parlato ma anche di Mercoledì 2, You , Emily in Paris 4, Cobra Kai 6, Berlino, Stranger Things 5 e Squid Game 2 ma non solo.

Per quale show siete più curiosi?

