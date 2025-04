Eurovision 2025: video e testo di Zjerm di Shkodra Elektronike (Albania)

Zjerm dei Shkodra Elektronike è il brano che rappresenta l’Albania all’Eurovision Song Contest 2025. Shkodra Elektronike è stata fondato da due musicisti albanesi, emigrati in Italia dopo aver lasciato la loro città natale di Scutari.

Il duo è composto dal cantautore e produttore Kolë Laca e dalla cantante e cantautrice Beatriçe Gjergji. Al centro di questo progetto c’è la passione della coppia per la reinterpretazione delle canzoni tradizionali di Scutari in uno stile elettronico contemporaneo. Nel loro album di debutto, che è tuttora in fase di produzione, spicca una collaborazione con il musicista e produttore italiano Roy Paci.

Il video ufficiale dell’Albania a Eurovision 2025

Testo Zjerm di Shkodra Elektronike

Në këtë minutë,

Në këtë çast,

No paranoia.

Pas shiut,

E ylbertë duket bota.

Nëpër rrugë,

Asnjë ambulance.

Kurrkush s’të flet

Me arrogance.

Edhe sot na thane,

Që s’prishet koha.

Përfundova nën ujë

Kurrë s’mu tha goja.

Imagjino një minutë

Pa ushtarë,

Pa jetimë.

Asnjë shishe në oqean.

Naftës i vjen era jargavan.

lirinë e fjalës

T’a mëson shkolla

Krijo në mua një zemër t’pastër.

Në natën time, të dërgoj dritën.

Aman miserere.

Aman miserere.

Në zemrën time.

Në zemrën time.

Ky minutë do të vazhdojë.

Njerëzit e mirë.

Njerëzit e mirë

Kërcejnë valle në shpirt.

Jarna ne ti toka ime,

Ku kam lindë s’do të harroj.

Jarna ne ti bota ime,

Vazhdo më shndrit,

Shndrit,

Shndrit,

Shndrit,

Shndrit.

Zjerm!

Bjer mbi vallet tona tribale,

Që ushtojnë sa orteku kur bjen n’male.

Zjerm!

Njerëzit pa emën e njerëzit e dlirtë,

Njësoj këputen e bijnë.

Si 7 thika që t’ngulen n’shpirt.

Zjerm!

Këtu flen deti, rana e hana.

E yjet s’i shohim se yjet na i shkel Kamba.

Kur ecim n’jerm.

Zjerm!

Jena t’untë për flakë e dritë,

E t’kërkojmë…

N’kyt terr që s’pranë tuej shndritë

Krijo në mua jë zemër t’pastër

Në natën time, të dërgoj dritën

Aman miserere

Aman miserere

Krijo në mua jë zemër t’pastër

Në natën time, të dërgoj dritën

Aman miserere

Aman miserere

Në zemrën time

Në zemrën time

Ky minutë do të vazhdojë.

Njerëzit e mire.

Njerëzit e mire.

Kërcejnë valle në shpirt.

Jarna ne ti toka ime.

Ku kam lindë s’do të harroj.

Jarna ne ti bota ime,

vazhdo më shndrit

Shndrit,

Shndrit.

Traduzione

In questo momento,

In questo momento,

Nessuna paranoia.

Dopo la pioggia,

Il mondo sembra color arcobaleno.

Sulla strada,

Nessuna ambulanza.

Nessuno ti parla.

Con arroganza.

Anche oggi ci hanno detto,

Che il tempo non si spreca.

Sono finito sott’acqua.

Non mi ha mai parlato.

Immaginatelo per un minuto.

Senza soldati,

Nessun orfano.

Niente bottiglie nell’oceano.

L’olio ha un profumo di lillà.

libertà di parola

Cosa ti insegna la scuola?

Crea in me un cuore puro.

Nella mia notte ti mando luce.

Ti amo.

Ti amo.

Nel mio cuore.

Nel mio cuore.

Questo minuto continuerà.

Brave persone.

Brave persone

Danzano nelle loro anime.

Tu sei la mia terra,

Non dimenticherò mai dove sono nato.

Tu sei il mio mondo,

Continua a brillare,

Splendore,

Splendore,

Splendore,

Splendore.

Cuore!

Cade sulle nostre danze tribali,

Che producono un rumore simile a quello di una valanga quando cadono in montagna.

Cuore!

Persone senza nome e persone oneste,

Si rompono e cadono nello stesso modo.

Come 7 coltelli che ti si conficcano nell’anima.

Cuore!

Qui dormono il mare, il fiume e l’oceano.

E non vediamo le stelle perché Kamba ce le calpesta.

Quando camminiamo nel buio.

Cuore!

Siamo per la fiamma e la luce,

E vi chiediamo…

In questa oscurità che risplende senza di te

Crea in me un cuore puro.

Nella mia notte ti mando la luce

Ti amo.

Ti amo.

Crea in me un cuore puro.

Nella mia notte ti mando la luce

Ti amo.

Ti amo.

Nel mio cuore

Nel mio cuore

Questo minuto continuerà.

Brave persone.

Brave persone.

Danzano nelle loro anime.

Jarna, tu sei la mia terra.

Non dimenticherò mai dove sono nato.

Tu sei il mio mondo,

Continua a brillare.

Splendore,

Splendore.

Cosa ne pensate del brano dell’Albania a Eurovision 2025?