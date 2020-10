Ariana Grande: tracklist e copertina del nuovo disco Positions

I rumors erano veri! Il 30 ottobre prossimo Ariana Grande pubblicherà il suo sesto attesissimo disco Positions. E all’interno dell’album ci saranno anche tante, tantissime collaborazioni fra cui una in particolare di cui vi avevamo parlato qui su Ginger!

Ariana Grande svela la copertina e la tracklist di Positions: ecco tutte le canzoni

La cover ufficiale di Positions Ariana Grande l’ha condivisa poche ore prima di rivelare tutte le canzoni del disco. Nell’album di Ari troveremo un totale di 14 canzoni.

La copertina ci presenta un bellissimo scatto inedito di Ariana in primo piano, proprio come tutte le sue ultime copertine. Positions potrà vantare al suo interno ben tre collaborazioni di spicco: stiamo parlando di Doja Cat, Ty Dolla $ign e di The Weeknd. Di quest’ultimo si vociferava da tempo, in quanto Abel Tesfaye aveva messo mi piace all’annuncio a sorpresa di Ariana sui social.

Ecco tutte le canzoni di Positions:





1 Shut Up

2. 34+35

3. Motive feat. Doja Cat

4. Just like magic

5. Off the table feat. The Weeknd

6. Six Thirty

7. Safety feat. Ty Dolla $ign

8. My hair

9. Nasty

10.West side

11. Love language

12. Positions

13. Obvious

14. POV

Come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, il primo singolo estratto da Positions è il pezzo omonimo, pubblicato lo scorso 23 ottobre.

Il brano, che parla di una relazione particolarmente “fisica” e carnale, è accompagnato da un video ufficiale che ha creato un sacco di buzz intorno a sé. Nella clip vediamo infatti Ariana Grande in un’inedita versione “presidente degli Stati Uniti”. A quanto pare il pezzo sarebbe dedicato al suo nuovo fidanzato, Dalton Gomez, ma secondo alcuni conterrebbe anche una frecciatina all’ex Pete Davidson.