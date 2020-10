Ballando con le stelle: il video del balletto k-pop di Costantino

Il K-pop di cui ormai siamo super esperti su Ginger Generation sbarca in prima serata su Rai Uno! Dopo il successo del genere che abbiamo visto a Pechino Express, il K-pop è infatti sbarcato a Ballando con le stelle! Ad essere fautore di questo nuovo traguardo nazionalopolare per il K-pop è stato Costantino della Gherardesca!

Costantino della Gherardesca balla Dynamite dei BTS a Ballando con le stelle

Sara e Costantino hanno deciso di esibirsi, nel corso della puntata trasmessa il 24 ottobre, sulle note di Dynamite dei BTS!

Per l’occasione, la coppia di Ballando con le stelle si è presentata con un outfit a dir poco pazzesco, ispirato (si fa per dire!) a quello dei BTS nel video di Dynamite. Colorati, spensierati, divertenti (e con indosso due assurse parrucche pastello) i due ce l’hanno messa davvero tutta. A Ballando con le stelle Costantino della Gherardesca e Sara hanno insomma voluto portare un po’ di spensieratezza in un periodo molto difficile.

La scelta di esibirsi sulle note del K-pop non è piaciuta proprio a tutti. La maestra Carolyn Smith infatti ha dato alla coppia un voto bassissimo, un misero tre. Il resto della giuria è al contrario rimasta piacevolmente sorpresa, in particolare Alberto Matano che si è detto un grande fan dei BTS.

Anche Ballando con le stelle, dunque, si allinea ad un trend ormai costante e in continua ascesa. Il 2020 è infatti l’anno in cui il K-pop è ufficialmente diventato un fenomeno mondiale. E noi non potremmo esserne più felici!

Qui sotto trovate il video dell’esibizione di Costantino della Gherardesca a Ballando con le stelle sulle note di Dynamite dei BTS!