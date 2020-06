Ariana Grande pubblica la prima foto con il fidanzato Dalton Gomez

Nel giorno del suo compleanno, Ariana Grande ha reso Instagram Official la sua relazione con Dalton Gomez. I due, che hanno trascorso il periodo di quarantena insieme, sembrano fare sul serio. La prima conferma ufficiale della loro storia d’amore era arrivata nel video di Stuck With U feat. Justin Bieber dove la cantante ballava sulle note della canzone, proprio in compagnia del ragazzo.

Adesso, se qualcuno aveva ancora dubbi su questa nuova love story, i due sono apparsi sorridenti e felici in uno scatto pubblicato da Ari per il suo 27esimo compleanno.





Ecco la prima foto di Ariana Grande e Dalton Gomez

Chi è Dalton

Dalton è un agente immobiliare con il quale la ragazza sta praticamente convivendo durante la quarantena a casa. I due si vedrebbero ormai da diversi mesi e hanno deciso di trascorrere ancora più tempo insieme. Tutto è iniziato mesi prima del lockdown dopo che la cantante di Thank U Next era stata avvistata in un ristorante a scambiarsi tenere effusioni con un ragazzo non ben identificato. Dal momento in cui il suo nome è stato collegato a quello dell’ex stellina di Nickelodeon, Dalton ha reso privato il suo profilo su Instagram.