Oscar 2025: Adrien Brody vince come Miglior Attore per The Brutalist

È Adrien Brody il vincitore come Miglior Attore agli Oscar 2025 per la sua performance in The Brutalist. Diretto da Brady Corbet il film si aggiudicato 10 candidature ai Premi Oscar (tra cui Miglior film, Miglior regia, Miglior attore protagonista con Adrien Brody) e tre Golden Globe: Miglior film drammatico, Migliore regia, Migliore attore (Adrien Brody) in un film drammatico. Precedentemente il film era stato premiato a Venezia con il Leone d’Argento alla Miglior Regia.

L’attore ha dichiarato “Vorrei ringraziare l’incredibile ondata di amore nei miei confronti da parte di tutte le persone che hanno dimostrato apprezzamento nei miei confronti” continuando con un commento sul suo secondo Oscar dopo quello vinto per Il pianista ormai 22 anni fa. “È la seconda volta che mi trovo qui con una storia sui traimi della guerra e dell’oppressione sistematica, sul razzismo e sull’antisemitismo. Prego per un mondo più felice e inclusivo”, ha concluso Adrien Brody sul palco degli Oscar 2025.

La trama del film

In fuga dall’Europa del dopoguerra, il visionario architetto László Toth arriva in America per ricostruire la sua vita, il suo lavoro e il suo matrimonio con la moglie Erzsébet, dopo essere stato costretto a separarsi durante la guerra da confini e regimi mutevoli. Da solo in uno strano nuovo paese, László si stabilisce in Pennsylvania, dove il ricco e famoso industriale Harrison Lee Van Buren riconosce il suo talento per l’edilizia. Ma potere ed eredità hanno un prezzo elevato…

