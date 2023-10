Annalisa – Gommapiuma: audio, testo e significato della canzone

Annalisa torna venerdì 29 settembre 2023 con un un nuovo album e Gommapiuma è una delle tracce, scritta con Davide Simonetta e Alessandro Raina.

E poi siamo finiti nel vortice, questo è il titolo del progetto discografico, contiene la trilogia di successo rappresentata dai singoli Bellissima, Mon amour e Ragazza sola.

Il racconto di Annalisa ci trasporta in continue trasformazioni e narrazioni che, come un vortice, rappresentano i sali e scendi della vita, le salite e le discese, le sconfitte e le vittorie.

Testo Gommapiuma Annalisa

I tuoi vestiti sono ancora qui

A parole

Lo diciamo bene

Però ci facciamo male

C’est la vie

Stasera cosa vuoi fare?

Niente di speciale

Castelli di rabbia davanti al mare

Se c’è una prima volta, sei la mia, sei la mia

Dormire fuori dopo un anno

Sulla tua macchina e poi sulla mia, sulla mia

La lascio accesa che ti guardo

No che non è tardi

Troppo tardi

Cerco un’altra scusa per fermarmi

Solo un’ora

Anche se è da pazzi

Sto precipitando dieci piani

Cado sulla gommapiuma

Come nel tuo bagnoschiuma

Stupidi chiari di luna già passati

Cado sulla gommapiuma

Mentre tu dormi

In qualche modo sono ancora qui

Quando ti svegli

Lo facciamo bene

Prima di scappare

C’est la vie

Stasera cosa vuoi fare?

C’è una prima volta e sei la mia, sei la mia

Dormire fuori dopo un anno

Sulla tua macchina e poi sulla mia, sulla mia

La lascio accesa che ti guardo

No che non è tardi

Troppo tardi

Cerco un’altra scusa per fermarmi

Solo un’ora

Anche se è da pazzi

Sto precipitando dieci piani

Cado sulla gommapiuma

Come nel tuo bagnoschiuma

Stupidi chiari di luna già passati

Cado sulla gommapiuma

Mentre tu dormi

È una notte scura

Di silenzi enormi

Cado sulla gommapiuma

Mentre tu dormi

Sto precipitando dieci piani

Cado sulla gommapiuma

Come nel tuo bagnoschiuma

Stupidi chiari di luna già passati

Cado sulla gommapiuma

Su-sulla gommapiuma

Il significato del brano

“Pura frenesia romantica, notturna, tuffarsi senza pensare in quel vortice che ti risucchia del tutto, e atterrare sulla gommapiuma.“.

Cosa ne pensate di Gommapiuma di Annalisa?