Annalisa – Bollicine: audio, testo e significato della canzone

Annalisa torna venerdì 29 settembre 2023 con un un nuovo album e Bollicine è una delle tracce, scritta con Davide Simonetta e Paolo Antonacci.

E poi siamo finiti nel vortice, questo è il titolo del progetto discografico, contiene la trilogia di successo rappresentata dai singoli Bellissima, Mon amour e Ragazza sola.

Il racconto di Annalisa ci trasporta in continue trasformazioni e narrazioni che, come un vortice, rappresentano i sali e scendi della vita, le salite e le discese, le sconfitte e le vittorie.

Testo Bollicine Annalisa

Ti ho cercato senza fine

Ripetutamente

Nei weekend di lune piene

Ti cercavo dalle medie

Ma ti nascondevi sempre

Nelle estati ultraviolette

Tra serate ultraviolente

Che strano

Che poi è bastata una sera

Maledetta così

Per finire nel caos

E vorrei ma non so dirti ciao

E mi taglio le dita

Se ti aspetti che scriva

Quindi passa una vita

Le biciclette verde menta

Abbandonate sulla spiaggia mentre noi

Abbiamo quasi un anno in più

Però comunque

Le tue labbra disegnate

Sono sempre calamite, sono ripide

E muoio dalla voglia di lasciarmi andare

Su con le bollicine

Sì che mi va

Bollicine e cinéma

Ti ho cercato sempre

Sui gradini delle chiese

A volte non capisci niente

Mica parlo giapponese

Lo scaffale dei liquori

Prima di restare soli

Sotto le stelle minori

Che strano

Che poi è bastata una sera

Maledetta così

Per finire nel caos

E vorrei ma non so dirti ciao

E mi taglio le dita

È la storia infinita

È la mia preferita

Le biciclette verde menta

Abbandonate sulla spiaggia mentre noi

Abbiamo quasi un anno in più

Però comunque

Le tue labbra disegnate

Sono sempre calamite, sono ripide

E muoio dalla voglia di lasciarmi andare

Su con le bollicine

Sì che mi va

Bollicine e cinéma

Anche se entriamo alla fine

Sì che mi va

Bollicine, bollicine

Quando mi guardi subito mi porti su

Con le bollicine

Le biciclette verde menta

Abbandonate sulla spiaggia mentre noi

Abbiamo quasi un anno in più

Però comunque

Le tue labbra disegnate

Sono sempre calamite, sono ripide

E muoio dalla voglia di lasciarmi andare

Su con le bollicine

Sì che mi va

Bollicine e cinéma

Anche se entriamo alla fine

Sì che mi va

Bollicine, bollicine

Il significato del brano

“Tornare bambini attraverso le sensazioni, percepire ogni cosa come se fosse una nuova prima volta, sentirsi liberi di azzerare le barriere, essere ingenui, insieme.”

