Principessa è il nuovo singolo di Annalisa, uno dei brani contenuti nel nuovo album Nuda. Si tratta del settimo album della cantautrice che ne ha annunciato via social la data d’uscita. Il disco è fuori ovunque da oggi, venerdì 18 settembre.

Locandina dello spettacolo più importante, per noi donne: esigere e difendere un’indipendenza, un bastarsi in quanto individui, a modo proprio, emancipandosi da altre figure e retaggi. Come quello di commentarci l’estetica. «Ma come si è vestita?» «Ma che capelli si è fatta?». «Ma perché quell’anfibio e non una bella scarpa con il tacco?». Le prime a non farci bene siamo proprio noi, genere del nostro genere, quando ci scansoniamo così. Mentre è quando portiamo sbagli come collane, che allora ci vedi brillare. Contente con poco, anche in un monolocale. Perché capaci di dirci «andiamo bene sempre, anche così».

Testo

Scusa se non te l’ho detto

Che ci ho ripensato stamattina presto

Ti avrei lasciato un biglietto

Però l’ho buttato

Non aveva senso

Tu che mi hai guardato dritto

Ma non hai capito cosa avevo dentro

Metterò due dita in gola

Per buttarti fuori e ricominciare ancora

ancora

E ogni tanto fa male

Ma non mi interessa

Sono fuori di testa

Sono fuori di

Non mi devi salvare

Ma quale principessa

Sono fuori di testa

Sono fuori

E TI IMMAGINI UNA VITA NORMALE

MA COME

MA COME

E NON VEDI

CHE TI CAMBIO IL FINALE

MA DOVE

MA DOVE

HO PORTATO I MIEI SBAGLI COME LE COLLANE

ORA MI VEDI BRILLARE

PRINCIPESSA CONTENTA IN UN MONOLOCALE

SU UNA SCALA REALE

PRINCIPESSA CONTENTA IN UN MONOLOCALE

SU UNA SCALA REALE

Femmina alpha

Total look Giuliano

Calza

Super bitch

Femmina di amstaff

Vivo senza filtro tra la mente e il corpo

Sono venuta qui a fare il lavoro sporco

E baby non mi puoi comprare co

nun Cartier

So come è la vita

Vengo dalla calle

Brucio queste notti come carta delle paglie

Metto occhiali neri per nascondere le occhiaie

Yalla

E ogni tanto fa male

ma non mi interessa

Sono fuori di testa

sono fuori di

Non mi devi salvare

ma quale principessa

sono fuori di testa

sono fuori

