Cena di Natale è il nuovo singolo di Annalisa, uno dei brani contenuti nel nuovo album Nuda. Si tratta del settimo album della cantautrice che ne ha annunciato via social la data d’uscita. Il disco è fuori ovunque da oggi, venerdì 18 settembre.

Prima di una canzone, un appuntamento che amo e organizzo ogni dicembre con i miei amici d’infanzia. Il punto di ogni anno che più di qualsiasi altro mi ricorda la strada che ho fatto e quella che devo ancora fare. Tiro una linea e faccio i conti, io, alla cena di Natale, seduta dove ogni cosa intorno alla tavola cambia mentre lei rimane uguale, guardo da fuori la parabola della mia avventura personale, lavorativa, familiare, e come in un’autoanalisi accolgo le fragilità che ho avuto, le nuove ambizioni, le intuizioni di domani, i sogni. Che diventano subito obiettivi, rincorsa a realizzarli. In una ballata di domande: «Che cosa vuol dire emozionarsi/I brividi spesso fanno giri diversi /Che dimentico».

Testo

Che cosa vuol dire emozionarsi

I brividi spesso fanno giri diversi

Che dimentico

Ma resto allo stesso punto identico

Se solo sapessi

Le parole dette piano

Scritte sulla sabbia

Urlo sottovoce

Mi emoziono per la rabbia

Zen

Forse è solo

rabbia zen

E penso alla spiaggia dove mi portavi tu

Che il mare ha inghiottito

E non c’è più

IL MONDO VA COME UN PAZZO

IO NUOTO DENTRO UN ABISSO

UGUALE

SEMPRE LA STESSA CENA DI NATALE

SEMPRE LA STESSA SCEMA DI NATALE

MENTRE IL CUORE COME IL CIELO

SI TRA

SFORMA E

L’AMORE COME L’ACQUA CAMBIA FORMA

E TU SEI COME UN’ALBA CHE NON TORNA

UN SOGNO CHE SI SPOSTA

IO SEMPRE QUI

ALLA STESSA CENA DI NATALE

Dimmi che cosa vuol dire

Riuscire trattenersi

La paura di mostrarsi

Sono fragile

Sono forte

A volte mi

dimentico

E resto nello stesso punto in bilico

Come siamo diversi

Dimmi addio o ciao

Vai pure, tanto non mi cambia

Come sono brava a nascondere la rabbia

Zen

Forse è solo rabbia zen

E penso alla spiaggia dove mi portavi tu

Che il mare ha inghiottito

E non c’è più

IL MONDO VA COME UN PAZZO

IO NUOTO DENTRO UN ABISSO

UGUALE

SEMPRE LA STESSA CENA DI NATALE

SEMPRE LA STESSA SCEMA DI NATALE

MENTRE IL CUORE COME IL CIELO

SI TRASFORMA E

L’AMORE COME L’ACQUA CAMBIA FORMA

E TU SEI COME UN’ALBA CHE NON TORNA

UN SOGNO CHE SI SPOSTA

IO SEMPRE QUI

ALLA STESSA CENA DI NATALE

E ritagliarsi uno spazio

Anche se breve

Anche se non siamo insieme

Tu sei un oceano di ghiaccio dove vorrei cadere

Ma sono una stella marina sopra neve

IL MONDO VA COME UN PAZZO

IO NUOTO

DENTRO UN ABISSO

UGUALE

SEMPRE LA STESSA CENA DI NATALE

SEMPRE LA STESSA SCEMA DI NATALE

MENTRE IL CUORE COME IL CIELO

SI TRASFORMA E

L’AMORE COME L’ACQUA CAMBIA FORMA

E TU SEI COME UN’ALBA CHE NON TORNA

UN SOGNO CHE SI SPOSTA

IO SEMPRE QUI

ALLA STESSA CENA DI NATALE