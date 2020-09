Piove col sole è il nuovo singolo di Annalisa, uno dei brani contenuti nel nuovo album Nuda. Si tratta del settimo album della cantautrice che ne ha annunciato via social la data d’uscita. Il disco è fuori ovunque da oggi, venerdì 18 settembre.

Quando siamo soli in casa, siamo qualcuno che conosciamo solo noi. E possiamo iniziare come un viaggio nello spazio, in 70 mq. Sul filo dell’equilibrio, nelle proprie stranezze e fantasie. Da «Prenoto una cena per due sopra il televisore piatto» a «Ti ho organizzato un concerto in sala da pranzo». Ma anche «Ti amo ma voglio più bene al gatto». Che può sembrare assurdo. Un controsenso. Una provocazione. Ma pure essere un pensiero molto vero.

Testo

Ho le ali di una farfalla

Sembrano due mezzi visi

Quando volo si baciano

Se no se ne stanno divisi

I sogni vanno là

Tu dall’altra parte

Non voglio calpestarti il cuore

Con le mie nuove scarpe

Sintonizzati sulla stessa stazione

Sono

quella col vestito blu

Scendere alla prima impressione

Stessa scena ripetuta in loop

Di notte con gli occhiali da sole

Il mare in verità non è blu

È il cielo che gli da il suo colore

E quel cielo sei tu

PIOVE COL SOLE

MI STENDO COL TELO DA MARE SUL TERMOSIFONE

PRENOTO UNA CENA PER DUE SOPRA IL TELEVISORE PIATTO

DEVO DARE DA MANGIARE AL GATTO

E SIAMO FUORI NELLA STESSA DIREZIONE

VASI COMUNICANTI SOPRA LO STESSO BALCONE

PIOVE COL SOLE

PIOVE COL SOLE

Siamo soldatini in guerra

Con un cucchiaino e mezzo kiwi

La felicità è bastarda

Forse ho messo su due chili

Di nighiri

Ancora sulla stessa stazione

Sono quella col vestito blu

È il cielo che mi da il suo colore

E quel cielo sei tu

PIOVE COL SOLE

MI STENDO COL TELO DA MARE SUL TERMOSIFONE

PRENOTO UNA CENA PER D

UE SOPRA IL TELEVISORE PIATTO

DEVO DARE DA MANGIARE AL GATTO

E SIAMO FUORI NELLA STESSA DIREZIONE

VASI COMUNICANTI SOPRA LO STESSO BALCONE

PIOVE COL SOLE

PRENDIAMO L’ACQUA

PRENDIAMO IL SOLE

Non mi interessa cosa, ci prendiamo tutto

La faccia sfatta è più

bella di un sorriso brutto

Perché il cuore

È un red carpet

Per attraversarmi togliti le scarpe

Ti ho organizzato un concerto in sala da pranzo

Faccio casino apposta si quando mi alzo

Bisogna essere bravi

In 70 metri quadri

Riuscire a fare un viaggio nello spazio

PIOVE COL SOLE

MI STENDO COL TELO DA MARE SUL TERMOSIFONE

PRENOTO UNA CENA PER DUE SOPRA IL TELEVISORE PIATTO

TI AMO MA VOGLIO PIÙ BENE AL GATTO

E SIAMO FUORI NELLA STESSA DIREZIONE

VASI COMUNICANTI SOPRA

LO STESSO BALCONE

PIOVE COL SOLE

PRENDIAMO L’ACQUA

PRENDIAMO IL SOLE

PIOVE COL SOLE

PRENDIAMO L’ACQUA

PRENDIAMO IL SOLE

Cena per due sopra un televisore piatto

Ti amo ma voglio più bene al gatto