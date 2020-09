D’Oro è il nuovo singolo di Annalisa, uno dei brani contenuti nel nuovo album Nuda. Si tratta del settimo album della cantautrice che ne ha annunciato via social la data d’uscita. Il disco è fuori ovunque da oggi, venerdì 18 settembre.

È il manifesto dell’individualismo, e della fragilità dichiarata. Dico «Ripeto come un mantra “L’amore non mi manca”» ma altro non è che un modo, un tentativo di auto-convincersi, di reagire alla storia e dirsi: «Non è niente, via», anche quando invece è tantissimo. Dirsi «Sii forte», quando ti senti sbriciolare. «Perché la vita di per sé è piena di meraviglia, indipendentemente dagli altri»..

Testo

Cancello l’ultimo vocale

Non penso prima di parlare

Non sono brava ad aspettare

Si sono rossa naturale

Non sono mai stata brava a chiedere scusa

La tua aura non mi fa paura

Ripeto come un mantra

Ripeto come un mantra

L’amore non mi manca

Io non ti conosco e ti adoro

Non chiamarmi tesoro

Perché non sono d’oro

Non fai niente ma ti perdono

Perché alla fine sono

una ragazza d’oro

Non l’ho detto mai

Lo so che ci sei

Solo ti vorrei

So lo un po’ più wild

Chiedi cosa fai

Baby tutto ok

Sono fatti miei

So no ancora offline

Io non ti conosco e ti adoro

Perché alla fine sono una ragazza d’oro

Come una collana

Non farmi troppi complimenti

Non

serve il fine settimana

Per essere un po’ meno spenti

Non sono mai stata brava a chiedere scusa

La tua aura non mi fa

paura

Ripeto come un mantra

Ripeto come un mantra

L’amore non mi manca

Io non ti conosco e ti adoro

Non chiamarmi tesoro

Perché non sono d’oro

Non fai niente ma ti perdono

Perché alla fine sono una ragazza d’oro

Non l’ho detto mai

Lo so che ci sei

Solo ti vorrei

Solo un po’ più wild

Chiedi cosa fai

Baby tutto ok

Sono fatti miei

Sono ancora offline

Io non ti conosco e ti adoro

Perché alla fine sono una ragazza d’oro

Perché alla fine sono una ragazza d’oro

Io non ti conosco e ti adoro

Non chiamarmi tesoro

Perché non sono d’oro

Non fai niente ma ti perdono